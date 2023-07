Pronostici Formula 1: quote e scommesse sul Gran Premio di Gran Bretagna 2023 a Silverstone

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2023. Dopo un altra vittoria di Verstappen in Austria, nella gara di casa della Red Bull, la Formula 1 torna subito in pista sulla mitica Silverstone dove la Ferrari potrebbe tornare a faticare dopo i passi in avanti di Spielberg col 2° posto di Charles Leclerc, anche se sono attesi ulteriori aggiornamenti anche per il weekend inglese.

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2023: i favoriti

Dopo le novità tecniche introdotte in Spagna (fondo e pance) e Austria (ala anteriore), la Ferrari, secondo quanto riportato dal sito repubblica, starebbe lavorando ad una serie di nuovi aggiornamenti sulla vettura, i quali potrebbero essere introdotti già nel prossimo fine settimana mondiale di Silverstone col Gran Premio di Gran Bretagna 2023, per cercare di continuare sulla grande evoluzione delle ultime gare per Charles Leclerc e Carlos Sainz. Proprio con lo spagnolo si sono accese un pò di scintille, deluso per il piazzamento finale lo spagnolo nel dopo gara non ha risparmiato veri e propri dardi infuocati sulla Scuderia, rea di averlo danneggiato nel primo pit stop. A mettere la parola fine alla polemica ci ha pensato il team principal Fred Vasseur, il quale di fatto ha smontato Sainz, un cambio netto a Maranello che in modo plateale questa volta punta su Leclerc al centro del progetto e quindi primo pilota.

Al contrario la Mercedes è preoccupata dalla crescita del Cavallino, al contrario della W14 che ha faticato in Austria e che non ha aggiornamenti da qualche GP. L’Inghilterra è però la gara di casa di un certo Lewis Hamilton che farà di tutto per fare bene. Gara di casa anche per il compagno George Russell che però è apparso ancor più in affanno in Austria.

Gara di casa per un altra monoposto in crescita, la McLaren che si presenterà anche con una livrea speciale per l’occasione, e che spera di bissare il 4° posto austriaco di Lando Norris. Andrea Stella ha promosso le novità tecniche montate sulla vettura di Norris al Red Bull Ring, precisando come le soluzioni studiate in fabbrica abbiano regalato al pilota inglese una MCL60 non solo più concreta, ma anche più gentile sulle gomme.

Non abbiamo parlato della Red Bull! E cosa dovremmo dire? La macchina più veloce e dominante del Circus si prepara a vincere un altro GP per continuare la stagione perfetta. L’impressione è che solo un incidente o un problema tecnico possano fermare un Max Verstappen incontenibile e cannibale, che fa sembrare Sergio Perez un mezzo pilota. Il messicano è stato protagonista di una bella rimonta fino al podio, ma aveva sbagliato troppo in qualifica e nel paragone con l’olandese impallidisce, tanto che in Red Bull la pazienza sembra finita e si pensa a richiamare Daniel Ricciardo al posto di Perez.

Le scuderie chiamate al riscatto e quelle in affanno

Aston Martin (altra scuderia per cui Silverstone è gara di casa) sotto tono la settimana scorsa con Fernando Alonso che ha chiuso in sesta posizione, ma viste le molteplici penalità per track limits alla fine si è piazzato quinto, mentre Lance Stroll è arrivato decimo al traguardo ma nono nella classifica finale.

Dopo aver fatto solo 4 punti in Austria, l’Alpine spera di riprendersi a Silverstone dove arriveranno le evoluzioni sulle monoposto di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, che arriva dal record di penalità (30 secondi totali per track limits).

Anche l’Alfa Romeo spera di riprendersi dopo che a Spielberg la monoposto non è stata competitiva per Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Anche per la C43 è previsto un pacchetto aggiornamenti in vista di Silverstone.

Williams, ennesima scuderia per cui Silverstone è gara di casa, si sta affidando ad Alexander Albon sempre sorprendente mentre Logan Saergant rimane acerbo nel suo anno da rookie. Ancora nel limbo le Alpha Tauri, sempre negativa la stagione delle Haas che probabilmente al momento sono le monoposto più lente del Circus, e non stanno bastando nemmeno le prestazioni (a dire la verità altalenanti) di due piloti esperti come Nico Hulbenberg e Kevin Magnussen.

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2023: tracciato e statistiche

Silverstone è da sempre uno dei momenti culminanti della stagione, essendo il Gran Premio di casa per la maggior parte delle scuderie. È anche la celebrazione di uno sport in cui i britannici eccellono in maniera particolare, dato che gli abitanti di quest’isola hanno vinto più gare dei rappresentanti di qualunque altra nazionalità.

Appuntamento storico visto che il Gran Premio di Silverstone è stata la prima gara in assoluto nella storia della Formula 1 (13 maggio del 1950), una gara corsa ben 73 volte, ma non sempre sul tracciato nato dalla riconversione di un vecchio aeroporto militare; qui infatti sono state disputate 56 edizioni dell’F1 GP d’Inghilterra. 12 son andate a Brands Hatch e 5 ad Aintree.

RECORD

Giro prova: 1:24.303 – L Hamilton – Mercedes – 2020

Giro gara: 1:27.097 – M Verstappen – Red Bull– 2020

Distanza: 1h21:08.452 – L Hamilton – Mercedes – 2019

Vittorie pilota: 8 – L Hamilton

Vittorie team: 18 – Ferrari

Pole pilota: 7 – L Hamilton

Pole team: 16 – Ferrari

Migliori giri pilota: 7 – N Mansell

Migliori giri team: 22 – Ferrari

Podi pilota: 12 – L Hamilton

Podi team: 59 – Ferrari

VINCITORI ULTIMI 10 GP

2013 N Rosberg – Mercedes

2014 L Hamilton – Mercedes

2015 L Hamilton – Mercedes

2016 L Hamilton – Mercedes

2017 L Hamilton – Mercedes

2018 S Vettel – Ferrari

2019 L Hamilton – Mercedes

2020 L Hamilton – Mercedes

2021 L Hamilton – Mercedes

2022 C Sainz – Ferrari

Programma completo Gran Premio Gran Bretagna 2023

Venerdì 7/07

-Prove Libere 1, ore 13:30 -14:30

-Prove Libere 2, ore 17:00 – 18:00

Sabato 8/07

-Prove Libere 3, ore 12:30 -13:30

-Qualifiche, ore 16:00 -17:00 (differita su TV8 da confermare)

Domenica 9/07

-Gara, ore 16:00 (differita su TV8 da confermare)

Quote e scommesse: a Silverstone la Ferrari tornerà a calare?

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria del GP inglese, nel fine settimana di Silverstone.

La settimana scorsa siamo andati in cassa dando fiducia ai Charles Leclerc di nuovo a podio sul tracciato austriaco che ben si adattava alle caratteristiche di una Ferrari che con gli aggiornamenti ha fatto importanti passi in avanti, ma le caratteristiche del tracciato inglese potrebbero tornare a dare fastidio alla rossa mentre è data in crescita la Mercedes. Ovviamente la Red Bull, e in particolare Verstappen, rimane la macchina da battere. Gara di casa per la McLaren che è un altra monoposto che ha fatto passi in avanti con gli ultimi aggiornamenti e ci ha mandato in cassa con la top-10 di Norris a Spielberg.

Detto tutto questo la nostra FREE PICK questa settimana si concentra sul possibile calo Ferrari e un Sainz eccezionale in Austria, ma nervoso col muretto e per il rinnovo del contratto. Prediamo il Testa a Testa che trovate su Eurobet con TaT Gara Alonso-Sainz: ALONSO @1.83 per questa sfida spagnola in terra d’Albione, anche se qui lo scorso anno Sainz trionfò.