Pronostici F1 GP Austria 2023. Al Red Bull Ring di Spielberg torna in scena il mondiale di Formula 1. Si gioca in casa della Red Bull e del dominante Max Verstappen, ma occhio alla Ferrari in crescita e su un altro tracciato che potrebbe adattarsi bene alla monoposto di Maranello che lo scorso anno ha vinto a Spielberg con Charles Leclerc.

Pronostici F1 GP Austria 2023: i favoriti

Il Mondiale di Formula 1 si prepara a un luglio intensissimo con ben quattro gare da disputarsi in cinque weekend. Il tour de force della F1 parte domenica con il Gran Premio d’Austria 2023 dove il campione del mondo in carica, Max Verstappen ha già vinto in tre occasioni con la monoposto di casa e padrona del circuito, la Red Bull. Gli esperti Sisal vedono l’olandese favoritissimo sia per la pole position @1,72, che per la vittoria finale della gara di domenica @1,33, in un weekend dove torna anche la Sprint Race.

Secondo in classifica, e anche nelle quote, rimane il compagno di SuperMax, Sergio Pérez, due volte primo sotto la bandiera a scacchi quest’anno ma che ha pagato dazio nelle ultime tre gare. Il pilota messicano non ha un grande feeling visto che, in otto partecipazioni, non è mai andato oltre il sesto posto. Checo vuole infrangere il tabù, ipotesi che pagherebbe @9 volte la posta mentre una partenza al palo si gioca @7,50.

Cerca la prima vittoria stagionale la Ferrari che, un anno fa, centrò proprio al Red Bull Ring la sua ultima vittoria nel mondiale. La Rossa che al Gran Premio d’Austria ha già trionfato 6 volte, più di tutte le altre scuderie a pari merito con la McLaren, vuole ritrovare il feeling con la vittoria e riuscirci proprio in casa dei grandi rivali della Red Bull è in quota @7,50. Focalizzandoci invece sui piloti di Maranello, Charles Leclerc è dato @5,00 per la pole position mentre si sale fino @12 per la vittoria finale; quote decisamente più alte per Carlos Sainz visto che sia scattare dalla prima casella della griglia che salire sul gradino più alto del podio è offerto @20.

Gli altri protagonisti del Mondiale partono tutti all’inseguimento di Verstappen: Fernando Alonso, con l’Aston Martin, non ha mai vinto in Austria e riuscirci domenica è impresa data @20. Stessa quota per Lewis Hamilton, Mercedes, mentre il compagno di squadra del sette volte campione del mondo, George Russell, è in quota @25.

Pronostici F1 GP Austria 2023: tracciato e statistiche

Si corre a Spielberg, in Stiria, Austria, dal Red Bull Ring. La nascita di questo storico tracciato risale agli anni ’50. Nei primi anni Sessanta il tracciato di Zeltweg ospitò due eventi del campionato di Formula 1 non validi per il mondiale. Il 1970 fu l’anno dell’inaugurazione ufficiale: la prima gara di Formula 1 si disputò sul circuito lungo 5,911 km e fu vinta inaspettatamente da Jacky Ickx.

Nel corso degli anni la pista subì qualche modifica, il tracciato come lo conosciamo ora risale al 1997, dopo numerose modifiche e un nuovo progetto a carico della società austriaca A1. Dopo l’ultima edizione del 2003, il tracciato è stato rilevato dalla Red Bull, che nel 2010 ha finanziato i lavori per un rimodernamento della struttura del paddock, senza modifiche alla pista.

Per quanto riguarda le gomme, come per il Canada, anche per il Gran Premio d’Austria, Pirelli porterà le mescole più morbide della gamma, vale a dire: C3, C4 e C5. “Il Red Bull Ring è un circuito dove i pneumatici non hanno tregua” ha commentato Mario Isola, Direttore Motorsport “le vetture percorrono le dieci curve del tracciato in un tempo leggermente superiore al minuto e i pochi rettilinei non permettono alle gomme di riposarsi. L’asfalto ha una micro e macro rugosità abbastanza alta, dovuta all’età del manto, e il grip è elevato in partenza”.

Programma completo Gran Premio d’Austria 2023

Venerdì 30/6

Prove Libere 1, ore 13:30 -14:30

Qualifiche, ore 17:00 – 18:00

Sabato 1/7

Sprint Shootout, ore 12:30 – 12:44

Sprint Race, ore 16:30 – 17:30 (orari su TV8 da confermare)

Domenica 2/7

Gara, ore 15:00 (orari su TV8 da confermare)

Quote e scommesse: rinascita Ferrari?

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria del GP austriaco.

Lo scorso anno Charles Leclerc ha vinto in casa della Red Bull. Confermarsi anche nel 2023 sarà difficile, quasi impossibile per come sono andate le cose nei primi GP, ma almeno il ritorno sul podio per il monegasco è possibile, con la Ferrari che ha fatto passi in avanti con le ultime evoluzioni, e che porta altre novità anche a Spielberg, dopo il filming day andato in scena in settimana sulla pista di Maranello che avrà dato qualche ulteriore indicazione alla Rossa con Leclerc che ha provato il nuovo fondo a Fiorano mentre in mattinata è stato invece Sainz a testare un’ala anteriore più scarica. Prendiamo quindi la quota di valore su LECLERC PODIO @3.40, miglior quota sul mercato che troviamo su BET365.