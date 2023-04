Pronostici F1 GP Azerbaijan 2023. La lunga pausa della stagione di Formula 1 sta finendo e il 28 aprile si torna in pista nelle stradine di Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan con Max Verstappen sempre grande favorita.

Pronostici F1 GP Azerbaijan 2023: chi può battere Verstappen?

Anche per questo Gran Premio dell’Azerbaijan 2023 sembrano non esserci dubbi, almeno vedendo le quote dei bookmakers. Max Verstappen è atteso ad un altro weekend di dominio a Baku visto che è favorito @1.36 per la vittoria. Chi può impensierire l’olandese sembra essere solo il compagno in Red Bull, Sergio Perez, offerto @5 volte la posta.

Continua a raccogliere podi e belle prove con la Aston Martin anche Fernando Alonso che però rimane anche staccato, da terzo incomodo in quota @11, ma comunque ancora meglio delle Mercedes di Lewis Hamilton @13 e di George Russell @34, e ancora di più sulle Ferrari in crisi, con Charles Leclerc @29 e Carlos Sainz addirittura @41 volte la posta.

Lo scorso anno indovinate chi ha vinto? Max Verstappen, mentre l’anno prima vinse ancora una Red Bull, questa volta con Perez. Nel 2020 non si è corso per Covid, quindi l’ultima monoposto non Red Bull a vincere a Baku è stata la Mercedes con Bottas nel 2019 (che vinse anche nel 2018 con Hamilton). Vediamo i record di questo GP tutto sommato ancora molto giovane rispetto ad altri tracciati storici:

Giro prova: 1:40.495 – V Bottas – Mercedes – 2019

Giro gara: 1:43.009 – C Leclerc – Ferrari – 2017

Distanza: 1h31’52″942 V Bottas – Mercedes – 2019

Vittorie pilota: 1 – N Rosberg, D Ricciardo, L Hamilton, V Bottas, S Perez

Vittorie team: 2 – Mercedes, Red Bull

Pole pilota: 1 –N Rosberg, L Hamilton, S Vettel, C Leclerc

Pole team: 2 – Mercedes, Ferrari

Migliori giri pilota: 1 – N Rosberg, S Vettel, V Bottas, C Leclerc

Migliori giri team: 2 – Ferrari

Podi pilota: 2 – V Bottas, L Hamilton, S Perez, S Vettel

Podi team: 4 – Mercedes

Pronostici F1 GP Azerbaijan 2023: i favoriti e le quote

Programma completo Formula 1 Baku

Tutte le dirette su Sky Sport, differite su TV8 (orari da confermare). Non dimentichiamo che in questo Gran Premio, ritorna la Sprint Race: qualifiche al venerdì pomeriggio!

Venerdì 28 aprile

Prove Libere 1, ore 11:30 – 12:30

Qualifiche, ore 15:00 – 16:00

Sabato 29 aprile

Prove Libere 2, ore 11:30 – 12:30

Sprint Race, ore 15:30 (orari su TV8 da confermare)

Domenica 12 giugno

Gara, ore 13:00 (orari su TV8 da confermare)