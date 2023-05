Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2023. La regione è sotto l’acqua, un emergenza rossa per inondazioni e frane che mettono in discussione anche alo prossimo Gran Premio di Formula 1, anche se nel weekend le cose dovrebbero migliorare al Santerno.

Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2023: i favoriti

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è pronto per ospitare il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2023, maltempo permettendo. Si tratta del 6° GP della stagione di Formula 1 e questa è la gara di casa di una Ferrari davvero in affanno con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Anche questa settimana potrebbe essere un dominio Red Bull, c’è solo da capire se sarà il favorito Max Verstappen a vincere (bi campione delle ultime 2 edizioni di questo GP), o il suo compagno di scuderia Sergio Perez.

Sempre costante Fernando Alonso con 4 podi su 5 gare con un Aston Martin che appare più competitiva delle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2023: il tracciato di Imola

La terra dei Motori è pronta per il GP Emilia Romagna che si correrà nella mitica Imola, un progetto nato nel 1950, quando venne rilevata una pista nell’area tra la sponda destra del fiume Santerno, il Parco delle Acque Minerali e le prime colline. La prima gara qui si è corsa nel 1952, anche se la prima gara ufficiale è datata 25 aprile 1953 con il Gran Premio Coni.

Il 21 aprile 1963, ci fu la prima gara di Formula 1 vinta da Jim Clark su Lotus 25. La F1 non tornerà per anni in Romagna e negli anni 70 il circuito cambierà nome in Autodromo Dino Ferrari, in memoria del figlio di Enzo prematuramente scomparso negli anni 1950. Il 14 settembre 1980, si corse ufficialmente per il mondiale il Gran Premio d’Italia. Purtroppo il ricordo più brutto legato a questa pista, risale al 1994 con la perdita di Roland Ratzenberger il 30 aprile e di Ayrton Senna, il 1° maggio. A seguito di questi drammatici incidenti, la pista subirà importanti modifiche per renderlo meno veloce. Negli ultimi 2 anni ha sempre vinto Max Verstappen.

Programma completo Formula 1 Imola

Venerdì 19 maggio

-Prove Libere 1, ore 13:30 – 14:30

-Prove Libere 2, ore 17:00 -18:00

Sabato 20 maggio

-Prove Libere 3, ore 12:30 – 13:30

-Qualifiche, ore 16:00 -17:00

Domenica 21 maggio

-Gara, ore 15:00

Quote e scommesse: Max Verstappen sempre dominante

Molto indietro Leclerc @26 e Sainz @34 volte la posta per la vittoria della gara. Non ce la sentiamo di andare contro le Red Bull in questo momento, quindi giriamo al largo dalle giocate sulla vittoria, preferendo andare sulla qualifica, dove la Ferrari di Leclerc è più vicina @4 volte la posta rispetto al @1.65 per la pole di Verstappen. La Red Bull la differenza vera la fa però alla domenica dove sono in palio i punti.

Per il nostro consiglio per le scommesse F1 andiamo però su una monoposto di seconda fascia, l’Alpine, e prendiamo il Testa a Testa Qualifiche Ocon su Gasly @2.10. Quota alta sopra la pari per Ocon, nonostante in stagione al sabato sia avanti 3-2 nel confronto interno con Gasly che invece domina 4-1 in gara su Ocon.