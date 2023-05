Pronostici F1 GP Monaco 2023. L’alluvione ha creato danni e fatto saltare il GP Emilia Romagna. Il Circus della Formula 1 torna subito in pista nelle mitiche stradine del Principato di Monaco per il Gran Premio di Montecarlo 2023.

Pronostici F1 GP Monaco 2023: i favoriti

Lo sappiamo, la Ferrari sul passo gara non ha possibilità contro la Red Bull, ma sul giro secco in qualifica Charles Leclerc si gioca le sue chance nel GP Monaco 2023, il Gran Premio di casa per il monegasco. A Montecarlo superare è quasi impossibile, quindi le qualifiche diventano fondamentali. Con Leclerc competitivo al sabato, anche una vittoria del GP non è fantascienza, e infatti troviamo una quota più bassa del solito per il primo pilota della Ferrari. Più staccato invece Carlos Sainz che sembra essersi anche infortunato in una partita di calcio per beneficenza.

Le Red Bull rimangono comunque le monoposto da battere alla vigilia, e in particolare Max Verstappen stacca tutti, anche se Sergio Perez ha già dimostrato di poterlo battere, specialmente nei circuiti cittadini, e quello di Montecarlo è il circuito cittadino per eccellenza. Guarda caso proprio il messicano ha vinto qui lo scorso anno (l’anno prima tocco a Max).

In casa Mercedes arrivano gli aggiornamenti per mettere in pista una macchina B che dovrebbe rendere i tedeschi nuovamente competitivi (dovevano arrivare aggiornamenti Evo anche per Ferrari che però ha deciso di rimandare al prossimo GP). Lewis Hamilton è uno dei più vincenti nel Principato, anche se l’ultimo successo dell’inglese è ormai datato 2019 qui. Infine l’Aston Martin di Fernando Alonso che proverà a salire ancora una volta sul podio (magari su quel gradino più alto che non vede da tempo).

Pronostici F1 GP Monaco 2023: il tracciato di Montecarlo

Il Circuito di Monte Carlo è un tracciato storico per la F1. Le strette strade del Principato non permettono i sorpassi, quindi la qualifica come abbiamo già detto è fondamentale.

Alcuni dati tecnici: Distanza a giro: 3,337 km. Numero di curve: 19, dieci a destra, nove a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Alto. Possibilità di sorpasso: Difficile. Velocità massima: 292 km/h. Possibilità di safety car: 80%.

Programma completo Formula 1 Montecarlo

Venerdì 26 maggio:

-Prove Libere 1, ore: 13:30 – 14:30

-Prove Libere 2, ore 17:00 -18:00

Sabato 27 maggio:

-Prove Libere 3, ore: 12:30 -13:30

-Qualifiche, ore: 16:00 -17:00 (orari su TV8 da confermare)

Domenica 28 maggio:

-Gara, ore 15:00 (orari su TV8 da confermare)

Quote e scommesse: nei cittadini occhio a Perez

Max Verstappen favorito, ma Sergio Perez e Charles Leclerc sono vicini come non mai, rispettivamente @4 e @4.50 volte la posta. Attenzione a Fernando Alonso @6, poi si sale fino ai @21 di Carlos Sainz. Indietro le Mercedes che nonostante gli aggiornamenti non vengono premiate dalle quote, con Lewis Hamilton @34 e George Russell @41.

Come FREE PICK andiamo su un Testa a Testa Qualifiche nella sfida interna in Alpine, e giochiamo su OCON @2.00 da sfavorito e meglio di Pierre Gasly che finora in stagione al sabato è stato battuto 3 volte su 5 dal compagno di scuderia.