Pronostici F1 GP Spagna 2023. Nessuna sosta per la Formula 1 che si sposta da Montecarlo al Montmelò con il Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento di una stagione che finora ha sempre visto vincere e dominare la Red Bull che parte avanti anche per il GP iberico.

Pronostici F1 GP Spagna 2023: i favoriti

Anche a Montecarlo è stato un dominio delle Red Bull. Il Mondiale di Formula 1, fino a questo momento, non ha avuto storia: con 6 vittorie su 6 della scuderia austriaca che si presenta da grande favorita anche questa domenica a Montmeló, per il Gran Premio di Spagna nel settimo appuntamento del 2023.

Max Verstappen domina @1,45, con il solo Sergio Perez (compagno di scuderia e vincitore di due gare quest’anno contro le quattro di Verstappen) in grado di tenere testa all’olandese. Il successo del messicano si gioca @4,50, con la Aston Martin di Fernando Alonso (che in Spagna sarà padrone di casa) terza @7,50. Per trovare una Ferrari bisogna arrivare alla quota di @15 legata a Charles Leclerc.

Libere e qualifiche. Duello tra Red Bull anche negli altri due tabelloni. In quello delle prove libere, Verstappen guida @2,25 con Perez @3,50 (terzo Leclerc @4,50, quarto Alonso @5,50); in quello delle qualifiche, invece, il divario è più ampio, con il campione in carica @1,65 e la coppia Perez-Leclerc @4,50.

Pronostici F1 GP Spagna 2023: tracciato e statistiche

Tracciato. Si correrà per la 33a volta consecutiva al Montmelò, autodromo edificato alle porte di Barcellona a inizio anni’90 ma ci sarà subito una novità importante visto che è stata tolta la chicane finale.

Record. I piloti più vincenti nel GP di Spagna sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di imporsi 6 volte a testa. L’inglese in particolare ha vinto qui per 5 edizioni di fila tra il 2017 e sul 2021, lasciando solo la vittoria a Verstappen lo scorso anno, con Max che aveva vinto anche nel 2016, prima dell’inizio della dinastia di Lewis.

STATISTICHE MONTMELO

-Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Spagna è Jochen Mass, che nel 1975 partì undicesimo (in una gara sospesa anzitempo a causa di un drammatico incidente).

-Da quando il Gran Premio di Spagna si disputa sulla pista attuale, gli unici piloti capaci di vincere senza partire dalla prima fila sono stati Michael Schumacher (terza casella nel 1996), Fernando Alonso (quinto sulla griglia nel 2013) e Max Verstappen (quarto in qualifica nel 2016)

-La Mercedes detiene una sensazionale sequenza di pole position consecutive (9) iniziata nel 2013 e interrottasi solo nel 2022. I piloti che hanno contribuito a raggiungere questo record sono l’immancabile Lewis Hamilton (2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), Nico Rosberg (2013, 2016) e Valtteri Bottas (2019).

–Nessun pilota italiano ha mai vinto il Gran Premio di Spagna da quando è stato inserito nel Mondiale di Formula Uno. Il miglior risultato ottenuto da un rappresentante del Bel Paese è il secondo posto firmato da Luigi Musso nel 1954 a bordo della Maserati.

Programma completo Formula 1 Gran Premio di Spagna 2023

Il GP di Spagna verrà trasmesso in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1, in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, nonché in streaming su Now e SkyGo. Questo il programma e gli orari televisivi della gara che andrà in scena sul circuito catalano del Montmelò.

VENERDÌ 2 GIUGNO

Libere 1, dalle 13:30 alle 14:30

Libere 2, dalle 17 alle 18

SABATO 3 GIUGNO

Libere 3, dalle 12:30 alle 13:30

Qualifiche: dalle 16 alle 17

DOMENICA 4 GIUGNO

Gara: ore 15

Quote e scommesse: Il re nero può tornare sul podio?

Comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria della gara di domenica nel GP di Spagna 2023. Come abbiamo già anticipato, anche al Montmelò domina la Red Bull, in particolare quella di Verstappen.

