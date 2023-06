Pronostici F1 GP Canada 2023, ottavo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1 che torna nel fine settimana, e Max Verstappen (che ha trionfato qui a Montreal lo scorso anno) è sempre il pilota da battere con la sua Red Bull.

Pronostici F1 GP Canada 2023: i favoriti

Dopo una breve pausa post Barcellona, la Formula 1 torna in azione per il Gran Premio del Canada che si disputerà sul circuito intitolato al compianto Gilles Villeneuve.

La classifica Mondiale vede al primo posto Max Verstappen con un importante bottino di 170 punti, seguito ma non impensierito dal compagno di squadra, Sergio Perez che è a quota 117. Red Bull dominanti anche a Montreal stando alle quote, almeno dell’olandese.

Mercedes in crescita anche se Montreal dovrebbe dare più difficoltà ai tedeschi rispetto a Barcellona, quindi potrebbe tornare sul podio l’Aston Martin di Fernando Alonso, dopo la delusione nel GP di casa. Alonso rimane al 3° posto con 99 punti. Grandi dubbi sulla Ferrari che con Charles Leclerc e Carlos Sainz potrebbe faticare anche a Montreal.

Pronostici F1 GP Canada 2023: tracciato e statistiche

Il Circuit Gilles Villeneuve è un tracciato che nasce sul Isola Notre Dame, a Montréal, Canada. E’ una pista che mette a dura prova i freni, e un medio carico aerodinamico. Nel corso del Gran Premio, l’asfalto si evolve e qui starà ai team decidere la migliore strategia, inoltre, data la poca aderenza della superficie, i sorpassi sono facilitati grazie anche alle caratteristiche della pista. Distanza a giro: 4,361km. Numero di curve: 14, nove a destra e cinque a sinistra.

Record:

Giro prova: 1:10.764 – S Vettel – Ferrari– 2017

Giro gara: 1:13.622 – R Barrichello – Ferrari – 2004

Distanza: 1h28:14.803 – M Schumacher – Ferrari – 2004

Vittorie pilota: 7 – M Schumacher

Vittorie team: 13 – McLaren

Pole pilota: 6 –L Hamilton, M Schumacher

Pole team: 11 – McLaren

Migliori giri pilota: 4 – Kimi Räikkönen, M Schumacher

Migliori giri team: 11 – McLaren

Podi pilota: 12 – M Schumacher

Podi team: 36 – Ferrari

Albo d’oro ultimi 10 anni

2013 S Vettel – Red Bull Renault

2014 D Ricciardo – Red Bull Renault

2015 L Hamilton – Mercedes

2016 L Hamilton – Mercedes

2017 L Hamilton – Mercedes

2018 S Vettel – Ferrari

2019 L Hamilton – Mercedes

2020 ND (Covid)

2021 ND (Covid)

2022 M Verstappen – Red Bull

Programma completo Formula 1 Gran Premio del Canada 2023

Venerdì 16 giugno

-Prove Libere 1, ore 19:30 – 20:30

-Prove Libere 2, ore 23:00 – 00:00

Sabato 18 giugno

-Prove Libere 3, ore 18:30 – 19:30

-Qualifiche, ore 22:00 – 23:00 (orari su TV8 da confermare)

Domenica 19 giugno

-Gara, ore 20:00 (orari su TV8 da confermare)

Quote e scommesse: torniamo su Alonso (e contro Hamilton)

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano dei tre grandi favoriti per la vittoria del GP Canada.

Lo scorso GP abbiamo preso la bella quota @3.50 della free pick su Hamilton, protagonista con la Mercedes che torna sul podio in Spagna. Questa settimana per il Canada andiamo al contrario, consigliando un testa a testa su uno sfavorito che trovate su Eurobet: TaT Gara ALONSO su HAMILTON @2.10. Prendiamo lo spagnolo meglio classificato in gara rispetto al pilota della Mercedes che qui potrebbe tornare a calare un pò.

Per tutte le giocate con analisi, motivazioni e stake di PANDA, entrate nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC dove trovi ogni giorno al lavoro 7 tipster su tutti gli sport.