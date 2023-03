Dal 28 maggio al 11 giugno 2023, sono in programma gli Open di Francia di tennis, più comunemente chiamati Roland Garros, per l’impianto tennistico che ospita a Parigi la manifestazione. Pronostici Tennis Roland Garros 2023: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Rafael Nadal tra i favoriti per conquistare il torneo maschile.

Lo scorso anno trionfò Rafael Nadal

Nella scorsa edizione del torneo di tennis Roland Garros, a vincere è stato il tennista spagnolo Rafael Nadal, che ha trionfato a Parigi per la quattordicesima volta su 14 finali disputate sul campo centrale in terra rossa del Philippe Chatrier.

In finale Rafael Nadal ha superato il giovane talento norvegese, Casper Ruud, con il punteggio di 6-6, 6-3, 6-0, finale che è durata poco più di due ore di gioco.

Pronostici Tennis Roland Garros 2023: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Rafael Nadal tra i favoriti

Per l’edizione 2023 del Roland Garros, i bookmaker vedono come il pricipale favorito per la conquista del torneo, il tennista serbo, Novak Djokovic, bancato vincente a quota 2.75 su Sisal e a quota 2.80 su Starcasinò.

A quota 3 troviamo il tennista spagnolo, Carlos Alcarez, mentre a quota 3.50 il 14 volte vincitore del torneo, lo spagnolo Rafael Nadal, mentre a quota 7.50 viene pagata la vittoria del greco Stefanos Tsitsipas.

Le quote per i tennisti italiani

Per quanto riguarda i tennisti italiani, il migliore nel tabellone quote vincente Roland Garros 2023, troviamo Jannik Sinner, offerto vittorioso a quota 15, mentre Lorenzo Musetti è offerto a quta 34, mentre Matteo Berrettini paga 41 volte la posta giocata.