Per i pronostici tennis, domani venerdì 8 settembre 2023, andranno in scena le semifinali agli US Open 2023 di tennis, dove si affronteranno Ben Shelton contro Novak Djokovic. Pronostici US Open 2023: Ben Shelton-Novak Djokovic, scopri il nostro pronostico gratuito e le quote offerte dai bookmaker.

Come si presentano i due tennisti a questo match?

Ben Shelton è sicuramente la super sorpresa di quest’anno agli US Open di tennis 2023, dopo i quarti di finale raggiunti in Australia, è riuscito anche a conquistare un posto qui a New York nelle semifinali.

Dall’altra parte del campo troviamo il campionissimo serbo, Novak Djokovic, che sa bene che questa è una grande occasione per arrivare in finale visto l’avversario che affronterà. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis agli US Open 2023, vedono favorita la vittoria di Novak Djokovic, offerta a quota 1.05 su Netbet e a quota 1.05 su Sisal, mentre il successo di Ben Shelton è pagato a quota 10.50.

Pronostici US Open 2023: Ben Shelton-Novak Djokovic

Novak Djokovic, sa di poter vincere questa partita, seppur il suo avversario sta giocando un tennis quasi eccellente.

Ben Shelton, se vorrà avere delle chance di vittoria, dovrà essere bravo a servire bene con costanza e a cercare di non allungare gli scambi per evitare di incappare nella trappola del serbo.

Pronostico US Open 2023: ci aspettiamo una vittoria di Novak, ma vista la quota, decidiamo di prenderci l’over game che troviamo a 30.5 a quota 1.70 su Marathonbet e a quota 1.72 su Bullibet

