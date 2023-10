Pronostico Zverev-Rublev 27 ottobre 2023. Venerdì mattina andranno in scena i quarti di finale del tabellone principale all’ATP di Vienna dove si affronteranno Alexander Zverev contro Andrey Rublev.

Pronostico Zverev-Rublev 27 ottobre 2023: lo stato di forma dei tennisti

Dopo il rientro dall’infortunio, Zverev sembra essere tornato al 100%, questo lo dimostrano le ultime prestazioni e il torneo vinto in Cina.

Dall’altra parte troviamo un Rublev sempre più solido e sempre più motivato alla vittoria,il russo arriva a questo match con 7 vittorie nelle ultime 8 partite. I due giocatori si sono affrontati 8 volte e conduce al momento Zverev 5-3.

Pronostico Zverev-Rublev 27 ottobre 2023: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Alexander Zverev-Andrey Rublev

Sulla carta non c’è un vero favorito per questo match, entrambi sono in grado di vincere. Ci aspettiamo un match molto combattuto, dove Zverev se non vorrà soffrire dovrà sicuramente essere aggressivo e non dare la possibilità al russo di prendere in mano lo scambio.

Proprio perché ci aspettiamo una partita molto combattuta, decidiamo di prenderci l’over 21.5 game a quota @1.70.