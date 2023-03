Oggi 9 marzo 2023, si gioca il match di tennis al torneo master di Indian Wells, tra il tennista americano Ben Shelton, che sfida il nostro Fabio Fognini. Pronostico Ben Shelton-Fabio Fognini, Indian Wells tennis di oggi 9 marzo 2023, lo stato di forma e il possibile risultato finale.

Stato di forma dei due tennisti

Fabio Fognini, arriva a questo match di tennis al Master di Indian Wells contro Ben Shelton, con pochissime certezze e sul cemento ha perso ben 12 partite, sui 15 incontri disputati, giocando non un buon tennis e fatica a trovare ritmo, oltre a non essere ancora in una buona condizione fisica.

Ben Shelton, è una giovane promessa del tennis americano, classe 2002, ha giocato molto bene agli Australian Open 2023, dove è riuscito a raggiungere i quarti di finale ed è molto forte sul cemento.

Quote offerte dai bookmaker

La partita si gioca sul cemento, una superficie molto lenta e le pessime condizione meteorologiche, non favoriscono di certo il nostro Fognini.

Per i bookmaker è nettamente favorita la vittoria di Shelton, offerta a quota 1.20 su Sisal e a quota 1.22 su Starcasinò, mentre il successo di Fognini è bancato a quota 4.50.

Il nostro pronostico pende per la vittoria di Ben Shelton per 2 set a 0 a quota 1.80, visto che il giovane tennista americano possiede un ottimo servizio e un ottimo dritto, mentre vediamo il nostro Fognini ancora non al pieno della sua forma fisica.