Domani mercoledì 12 aprile 2023, andrà in scena il match di tennis tra Matteo Berrettini e Francisco Cerundolo, valido per l’accesso al secondo turno dell’ATP Master 1000 di Montecarlo. Pronostico Matteo Berrettini-Francisco Cerundolo e quote scommesse ATP Montecarlo 2023.

Lo stato di forma dei due tennisti

Il nostro tennista italiano Matteo Berrettini, sta attraversando un brutto periodo di forma, che sembra non finire mai.

Ha iniziato bene questo torneo, con una bella vittoria contro Maxime Cressy, ma già domani sarà molto più difficile battere il tennista argentino Cerundolo.

Francisco Cerundolo è uno specialista di questa superficie in terra battuta e sicuramente potrà mettere in difficoltà il nostro giocatore italiano. I due tennisti non si sono mai affrontati.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dei bookmaker, prevedono un match molto equilibrato e vedono favorito la vittoria di Berrettini bancata a quota 1.80, mentre il successo di Cerundolo e offerto a quota 2.05 su Sisal e 2.10 su Starcasinò.

Pronostico Matteo Berrettini-Francisco Cerundolo

Noi dello staff di Poker Italia Web, dopo aver analizzato il match, ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove, sicuramente se Matteo Berrettini vorrà vincere la partita, dovrà servire con una buona percentuale di prime di servizio.

Francisco Cerundolo, infatti è un giocatore molto solido da fondo campo e ci aspettiamo comunque superiorità da parte del tennista argentino per gli scambi da fondo campo. Pronostico: decidiamo di scommettere sulla vittoria del tennista argentino Francisco Cerundolo a quota 2.05 .