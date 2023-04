Oggi 14 aprile 2023, andrà in scena uno dei match più attesi agli ATP Montecarlo di tennis, che vedrà un derby italiano. Da una parte Jannik Sinner e dall’altra Lorenzo Musetti. Pronostico Jannik Sinner-Lorenzo Musetti, derby italiano ATP Montecarlo 2023.

Lo stato di forma dei due tennisti

Entrambi i giocatori italiani, si presentano a questa partita di tennis in un periodo di forma strabiliante. Lorenzo Musetti è reduce dalla grandissima vittoria con Novak Djokovic, mentre per Jannik Sinner è arrivata una vittoria in rimonta sul tennista polacco Hubert Hurkacz.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Montecarlo 2023, vedono nettamente favorita la vittoria di Jannik Sinnes, bancata a quota 1.30 su Sisal e a quota 1.35 su Starcasinò, mentre la vittoria di Lorenzo Musetti e pagata a quota 3.40.

Pronostico Jannik Sinner-Lorenzo Musetti

Noi dello staff di Poker Italia Web, ci aspettiamo una partita serrata, dove vista l’esperienza di Musetti su questa superficie, Sinner dovrà essere molto bravo a non dargli in mano il pallino del gioco.

Pronostico: decidiamo dunque di puntare sulla vittoria di Lorenzo Musetti a quota 3.40 e andare contro il pronostico dei bookmaker.