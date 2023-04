Per i pronostici di tennis di oggi 18 aprile, andrà in scena il match tra Gael Monfils contro Jiri Lehecka per un posto agli ottavi di finale all’ATP di Banja Luka. Pronostici Tennis di Oggi: Gael Monfils-Jiri Lehecka ATP Banja Luka, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Jiri Lehecka oramai non è più una sorpresa, sta dimostrando dagli Australian Open 2023, quanto sia cresciuto a livello tennistico e sopratutto quanto sia difficile affrontarlo.

Gael Monfils è rientrato da poco da un infortunio, sta ritrovando piano piano il suo tennis, ma oggi su terra sicuramente cercherà di essere cinico.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Banja Luka 2023, vedono nettamente favorito il successo di Lehecka. Infatti la vittoria di Jiri Lehecka è bancata a quota 1.20 su Sisal e a quota 1.22 su Starcasinò, mentre la vittoria di Gael Monfils è pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis di Oggi: Gael Monfils-Jiri Lehecka ATP Banja Luka

Dopo la nosta analisi decidiamo di andare a favore di Monfils, perché pensiamo che il tennissta francese si sia allenato molto e oggi possa dire la sua sul campo. Puntiamo l’handicap +5.5 a favore di Monfils a quota 1.60