Domani venerdì 21 aprile 2023, andrà in scena il match di tennis tra Stefanos Tsitsipas, opposto al tennista australiano Alex De Minaur, partita valida per un posto alle semifinali del torneo ATP Monaco 2023. Pronostici Tennis ATP Monaco: Stefanos Tsitsipas-Alex De Minaur del 21/04/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas è reduce da un brutto periodo di forma, manifestata sopratutto nei tornei di tennis svolti in America tra cui Indian Wells e Miami.

Alex De Minaur invece ha dimostrato di saper giocare su questo tipo di superficie, che risulta essere molto lenta e riesce a giocare un sempre buon tennis incisivo.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Monaco 2023, prevedono una partita a senso unico. Infatti la vittoria di Stefanos Tsitsipas è bancata a quota 1.15 su Sisal e a quota 1.16 su Starcasinò, mentre la vittoria di Alex De Minaur è pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis ATP Monaco: Stefanos Tsitsipas-Alex De Minaur

Dopo la nosta analisi di questo match da parte del nostro Staff, il nostro pronostico va a favore della vittoria do Stefanos Tsitsipas per 2 set a 0 a quota 1.80. Pensiamo che il tennista greco è più abituato a giocare questo tipo di partite e ha molta più esperienza su questo tipo di superficie.