Pronostici Tennis: ATP Madrid, Internazionali di Roma e Rolland Garros, un maggio scoppiettante!

Per tutti gli amanti del grande tennis, il mese di maggio 2023 si preannuncia sicuramente molto spumeggiante. Si parte con l’ATP Madrid in programma dal 24 aprile al 7 maggio, si passa poi agli Internazionali di Roma, dal 10 al 21 maggio e si termina con il Rolland Garros di Parigi, al via il 28 maggio e con il match di finale in programma domenica 11 giugno 2023.

Pronostico e Quote ATP Madrid

Il primo torneo di tennis che andrà in scena è il Master 1000 di Madrid in programma dal 24 aprile al 7 maggio 2023.

Dopo il forfait di Rafael Nadal, Jannik Sinner e Novak Djokovic, sicuramente il livello comlessivo dei partecipanti si è molto abbassato, ma le aspettative comunque rimangono molto alte.

Pronostico: Il favorito rimane il tennista di casa, Carlos Alcaraz, vincitore del torneo l’anno precedente, che si presenta a Madrid in forma e pronto a bissare la sua vittoria.

Scommesse e Pronostico Internazionali di Roma

Il secondo torneo importante che si gioca subito dopo Madrid, sono gli Internazionali di Roma, che partiranno l’8 maggio e ci concluderanno con il match di finale il 21 maggio 2023.

Il vincitore dell’anno scorso è stato il fortissimo tennista Novak Djokovic, il giocatore serbo, non ha ancora annunciato se riuscirà a partecipare al torneo o dovrà dare forfait per il solito problema al gomito.

Anche Rafael Nadal e Jannik Sinner, sono in dubbio visto le condizioni fisiche e vederemo se riusciranno a recuperare per giocare il torneo a Roma.

Pronostico: attenzione al tennista greco, Stefanos Tsitsipas, che sui campi di Roma riesce sempre a giocare un gran tennis.

Quote Tennis: Rolland Garros

Il terzo torneo di tennis in programma a maggi, nonché il più importante è il Roland Garros di Parigi, che inizierà il 28 maggio e terminerà domenica 11 giugno 2023.

Tutti i tennisti si stanno preparando per arrivare al massimo della loro condizione fisica, proprio per giocare qui a Parigi.

Il vincitore dell’anno scorso è sempre Rafae Nadal, che questo torneo lo ha vinto ben 14 volte.

Purtroppo le condizioni dello spagnolo non confermano ancora la sua presenza,ma sicuramente Rafa farà di tutto per esserci e per continuare a dettare legge.

Pronostico: attenzione anche a Carlos Alcaraz, che nel 2022 uscì solo ai quarti di finale contro un grandissimo Alexander Zverev.

Quote Bookmaker Vincitore: Carlos Alcaraz 2.50 su Sisal e Starcasinò, Novak Djokovic 2.63 su Sisal e 2.65 su Starcasinò.