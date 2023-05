Oggi 2 maggio 2023, andrà in scena il match di tennis tra il tennista spagnolo Carlos Alcaraz opposto al tedesco Alexander Zverev, valido per l’accesso ai quarti di finale del master 1000 di Madrid. Pronostici Tennis: Carlos Alcaraz-Alexander Zverev, ottavi di finale ATP Madrid, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Tutti e due i tennisti arrivano a questo scontro degli ottavi di finale dell’ATP Madrid, dopo aver giocato delle buone prestazioni.

Carlos Alcaraz, oramai sta dimostrando di essere lui l’uomo da battere, unendo un mix tra potenza ed eleganza che lo stanno portando ad essere uno dei talenti tennistici più in forma del 2023.

Alexander Zverev dall’altra parte della rete, sta ritrovando il suo miglior tennis ed è reduce da grandi prestazioni che hanno rifdato piena fiducia nei suoi mezzi al tennista tedesco.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Madrid 2023, prevedono una partita a senso unico. Infatti la vittoria di SCarlos Alcaraz è bancata a quota 1.15 su Sisal e a quota 1.16 su Starcasinò, mentre la vittoria di Alexander Zverev è pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis: Carlos Alcaraz-Alexander Zverev

Dopo l’analisi di questo match da parte del nostro staff di Poker Italia Web, ci aspettiamo uno scontro serrato, il livello di oggi sarà sicuramente altissimo.

Zverev dovrà essere bravo a non far spingere Alcaraz ma cercare di giocare in modo aggressivo e dunque di farlo stare lontano dalla riga di fondo. Il nostro pronostico è la vittoria di Zverev a quota 4.50