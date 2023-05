Per i pronostici tennis di oggi 10 maggio 2023, andrà in scena il match tra il nostro Flavio Cobolli opposto al tennista francese Arthur Rinderknech, match valido per il secondo turno del tabellone principale del Master 1000 di Roma. Pronostici tennis ATP Roma: Flavio Cobolli-Arthur Rinderknech di oggi 10/05/2023, scopriamo le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Fabio Cobolli arriva da due grandissimi turni di qualificazione a questo ATP Roma 2023, dove ha battuto prima Basilashivili, mentre ieri ha fatto una grandissima prestazione contro l’americano Nava, vinta in rimonta 7-5 al terzo.

Il francese Arthur Rinderknech invece è fermo per infortunio da marzo, oggi sarà la sua prima partita dopo circa 2 mesi di stop. I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno oggi per la prima volta.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Roma 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Fabio Cobolli è bancata a quota 1.25 su Sisal e a quota 1.28 su Starcasinò, mentre la vittoria di Arthur Rinderknech è pagata a quota 4.00.

Pronostici tennis ATP Roma: Flavio Cobolli-Arthur Rinderknech

Dopo l’analisi di questo match da parte del nostro staff di Poker Italia Web, crediamo che l’esperienza di Fabio Bobolli e la miriade di partite giocate sulla terra, vedono lui come super favorito per questo match. Attenzione però che il francese è dotato di un buonissimo servizio e dritto.

L’italiano dovrà essere bravo a cercare di non far giocare in attacco il francese per non stare troppo lontano dalla linea di fondo. Il nostro pronostico è la vittoria di Flavio Cobolli per 2-0 a quota 1.80.

