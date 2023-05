Per i pronostici di tennis di oggi 12 maggio 2023, agli ATP di Roma si gioca il match tra Novak Djokovic opposto a Tomas Etcheverry, valido per il terzo turno del tabellone principale del Master 1000 di Roma. Pronostici Tennis di oggi: Novak Djokovic-Tomas Etcheverry ATP Roma, scopri le quote offerte dai bookmaker, il nostro pronostico e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Non c’è bisogno di presentare il super tennista serbo Novak Djokovic, che oramai è il tennista più forte da circa 10 anni per i risultati ottenuti.

Ma oggi Novak giocherà una partita molto dura con un avversario giovane e che ha molta esperienza su questa superficie.

Tomas Etcheverry, arriva a questo match con delle buonissime prestazioni ,arrivate sia sulla terra battuta sud americana che quella europea. I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno oggi per la prima volta.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Roma 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Novak Djokovic è bancata a quota 1.10 su Sisal e a quota 1.13 su Starcasinò, mentre la vittoria di Tomas Etcheverry è pagata a quota 6.00.

Pronostici Tennis: Novak Djokovic-Tomas Etcheverry ATP Roma

Dopo l’analisi di questo match da parte del nostro staff di Poker Italia Web, crediamo che Novak Djokovic dopo il Covid sta giocando molto poco, non essendosi vaccinato non può partecipare a molti tornei, questa sicuramente è una condizione che può avvantaggiare il tennista argentino che invece non si è mai fermato.

Trovare una strategia per battere il numero uno al mondo è molto difficile, l’unica tattica che potrà attuare oggi Tomas Etcheverry è sicuramente quella di giocare in modo molto aggressivo per cercare di far pesare la mancanza di partite al serbo. Il nostro pronostico è l’over 19.5 game a 1.90.

