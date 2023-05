Per i pronostici di tennis di oggi 15 maggio 2023, agli ATP di Roma si gioca il match tra il tennista greco Stefanos Tsitsipas opposto al nostro Lorenzo Sonego, valido per un posto agli ottavi di finale del torneo di tennis a Roma. Pronostici Tennis di oggi ATP Roma: Stefanos Tsitsipas-Lorenzo Sonego di oggi 15/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Stefanos Tsitsipas oramai non ha bisogno di presentazioni, dopo una brutta tournée americana su terra battuta ha cambiato il ritmo e sta nettamente alzando il livello.

Dall’altra parte della rete troviamo Lorenzo Sonego, che sta avendo un po’ di problemi nel ritrovare il suo miglior tennis, ma siamo sicuri che questa sera, aiutato dal pubblico, Lorenzo darà tutto sul campo. I due giocatori si sono affrontati 2 volte e in entrambi le occasioni ha vinto Stefanos Tsitsipas.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Roma 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Stefanos Tsitsipas è bancata a quota 1.15 su Sisal e a quota 1.20 su Starcasinò, mentre la vittoria di Lorenzo Sonego è pagata a quota 4.00.

Pronostici Tennis di oggi ATP Roma: Stefanos Tsitsipas-Lorenzo Sonego

Giocare al Foro italico contro un tennista italiano è sempre difficile, ma Stefanos Tsitsipas è sicuramente abituato a giocare queste partite e comunque ci aspettiamo una partita comandata dal greco. Lorenzo Sonego dovrà essere bravo a cercare il rovescio del greco per poi venire a chiudere il punto a rete. Pronostico: grazie al fattore casa decidiamo di puntare sulla vittoria di un set di Sonego a quota 2.20 .

