Pronostici Tennis French Open 23/05/2023. Iniziano le qualificazioni del French Open, il mitico Roland Garros, e siamo andati subito a cercare una delle migliori quote tra le partite in programma martedì, concentrandoci su Francesco Passaro-Elias Ymer.

Pronostici Tennis French Open 2023: lo stato di forma dei tennisti

Martedì 23 maggio andrà in scena il match fra Francesco Passaro ed Elias Ymer valido per l’acceso al secondo turno di qualificazione del Roland Garros.

Passaro arriva a questo match con 5 sconfitte nelle ultime 5 partite dove però ha dovuto affrontare giocatori di un calibro superiore a lui.

Dall’altra parte troviamo un Ymer che sembra si stia riprendendo. Anche lui è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, ma il livello dei giocatori era anche in questo caso troppo alto.

I due giocatori non si sono mai affrontati. Le quote vedono favorito Passaro a quota @1.70 mentre troviamo Ymer a quota @2.00.

Pronostici Tennis French Open 23/05/2023: la nostra previsione

Giocare una qualificazione a Roland Garros per molti è la partita più importante dell’anno, sia per importanza tennista che per montepremi.

I due non ci arrivano nel migliore dei modi, ma in lotta vediamo comunque favorito Passaro che negli scambi prolungati ne ha sicuramente di più rispetto al suo avversario che è più un giocatore da servizio e dritto.

Decidiamo dunque di puntare sula vittoria di Passaro con una quota massima di @1.75.