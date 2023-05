Pronostico Giulio Zeppieri-Ferreira Silva. Giovedì 25 maggio andrà in scena il match fra Giulio Zeppieri e Ferreira Silva valido per l’acceso al tabellone principale del Roland Garros. I migliori pronostici tennis.

Pronostico Giulio Zeppieri-Ferreira Silva: lo stato di forma dei due tennisti

Zeppieri arriva a questo match con due buone partite vinte qui nelle qualificazioni. Sicuramente quella che spicca di più è proprio quella contro Rodriguez Taverna che è un giocatore molto ostico da affrontare su queste superfici.

Dall’altra parte Ferriera Silva dopo un inzio di anno non dei migliori anche lui ha ottenuto due vittorie importanti,sopratutto con Bergs dove era nettamente sfavorito.

I due giocatori si sono affrontati 1 volta e conduce Ferreira Silva.

Pronostico Giulio Zeppieri-Ferreira Silva: le migliori quote

Le quote vedono favorito Zeppieri a quota 1.50 mentre troviamo Ferreria a quota 2.60.

FREE PICK Tennis Roland Garros

Arrivati a questo punto, è vietato sbagliare. La posta in palio è tantissima, entrare nel tabellone principale di Roland Garros significa in primis portarsi a casa un assegno di 100k circa e secondo guadagnare molti punti, importantissimi per la classifica.

Ci aspettiamo una partita molto combattuta, quando due Mancini si affrontano sulla terra non è mai facile scegliere un pronostico ma noi oggi decidiamo di dare fiducia al portoghese. Il nostro pronostico è il 2 di Ferreira @2.60.