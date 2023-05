Pronostico Aslan Karatsev-Moreno de Alborean. Venerdì 26 maggio andrà in scena il match fra Aslan Karatsev e Moreno de Alborean valido per l’acceso al tabellone principale del Roland Garros.

Pronostico Aslan Karatsev-Moreno de Alborean: lo stato di forma dei due tennisti

Karatsev dopo un anno fuori tono,sembra abbia ritrovato il suo miglior tennis. Ha giocato un grandissimo torneo a Madrid dove si è dovuto arrendere solo contro Struff in semifinale.

Moreno dall’altra parte è un giocatore che non hai mai partecipato a questi tornei,ma è un giocatore con grandissimo talento sopratutto su terra battuta.

I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Aslan Karatsev-Moreno de Alborean: le migliori quote

Le quote vedono favorito Karatsev a quota sotto @1.40 mentre troviamo Moreno a quota @3.30.

FREE PICK Roland Garros (French Open 2023)

L’esperienza di Karatsev a questo livello lo rende sicuro il favorito in questa partita, ma attenzione che l’americano ha molte armi nel suo tennis e quando è in giornata è davvero un giocatore ostico da battere.

Sicuramente Moreno dovrà cercare il più possibile di spingere e non dare la possibilità a Karatsev di mettere i piedi in campo. Ci aspettiamo una partita molto rapida negli scambi,visto che entrambi tirano molto forti.

Decidiamo comunque di non sbilanciarci su nessuno e optiamo per un OVER 21.5 game che troviamo a quota @1.80.