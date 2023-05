Per i pronostci di tennis, domani 30 maggio andrà in scena il match fra il nostro Andrea Vavassori opposto al tennista serbo Miomir Kecmanovic, valido per l’acceso al secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2023. Pronostici Tennis Roland Garros: Andrea Vavassori-Miomir Kecmanovic del 30/05/2023, scopriamo insieme le quote offerte dai bookmaker, il pronostico del nostro staff e lo stato di forma dei due tennisti.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Andrea Vavassori sta giocando un grandissimo tennis e finalmente possiamo affermarlo. Il nostro talento italiano, dopo tante stagioni giocate tra sali e scendi, ha iniziato a esprimere il suo miglior tennis e questo lo dimostrano anche i suoi ultimi risultati, 6 vittoria nelle ultime 9 partite.

Dall’altra parte del campo troviamo un Miomir Kecmanovic un po’ in sfiducia, che sta faticando molto a ritrovarsi. Il giocatore serbo è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita con un favorito. Infatti la vittoria di Miomir Kecmanovic, è offerta a quota 1.35 su Sisal e a quota 1.45 su Starcasinò, mentre la vittoria di Andrea Vavassori è bancata a quota 2.75

Pronostico: Andrea Vavassori-Miomir Kecmanovic

Sono due giocatori molto diversi, da una parte troviamo il serbo che è un tennista molto preparato nello scambio con grandi accelerazioni, mentre dall’altra parte troviamo un giocatore che gioca prevalentemente di servizio e dritto.

La nostra idea è quella che l’italiano potrà fare male nel primo set con il suo gioco molto particolare, ma attenzione che alla lunga dopo che Kecmanovic prenderà le redini del gioco sarà molto complicato per Vavassori ribaltare il match.

Il nostro pronostico è il 2 di Kecmanovic a quota 1.45 circa, una chicca è sicuramente il 1-3 a quota 4.00.

