Per i pronostici e le scommesse di tennis, domani 6 giugno 2023, è in programma il match valido per i quarti di finale al Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi, tra il campione serbo Novak Djokovic, opposto al tennista russo Karen Khachanov. Pronostico e Scommesse Tennis: Novak Djokovic-Karen Khachanov, quarti di finale Roland Garros 2023, scopriamo insieme le quote offerte dai bookmaker e il pronostico dei nostri tipster esperti di tennis.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Entrambi i due tennisti, arrivano a questo match in un momento di forma importante, Novak non ha ancora lasciato un set a nessun avversario, mentre Karen ne ha lasciati addirittura 4.

Novak Djokovic a 36 anni sta ancora impressionando tutti: ha giocato una grandissima prestazione contro Davidovich dove il livello è stato veramente alto.

Karen Khachanov, invece sembra proprio essere la sorpresa di quest’anno dove sta davvero ottenendo dei risultati importanti. I due giocatori si sono affrontati addirittura 11 volte, il dato è spaventoso poiché conduce il serbo 10-1.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita con netto un favorito. Infatti la vittoria di Novak Djokovic, è offerta a quota 1.10 su Sisal e a quota 1.10 su Starcasinò, mentre la vittoria di Karen Khachanov è bancata a quota 8.00.

Pronostico e Scommesse Tennis: Novak Djokovic-Karen Khachanov

Purtroppo Novak Djokovic, ha dimostrato di non volere perdere tempo e di chiudere le pratiche subito, soprattutto in vista della semifinale in cui al 99% dovrà affrontare Carlos Alcaraz.

Ci aspettiamo una partita dominata dal serbo, che cercherà di far muovere il russo per portarlo a commettere molti errori non forzati. Il nostro pronostico è la vittoria di Novak Djokovic 3-0 con una quota di circa 1.80.

