Giovedì 8 giugno 2023, si gioca il match di tennis tra il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, opposto al giocatore serbo Novak Djokovic, partita valida per l’accesso alla finale del Roland Garros 2023. Pronostici Roland Garros: Carlos Alcaraz-Novak Djokovic di giovedì 8 giugno 2023, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker sul giocatore vincente e il pronostico elaborato dai nostri esperti tipster.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, ha raggiunto questa semifinale deil torneo di tennis Roland Garros 2023, superando negli ottavi di finale il nostro Lorenzo Musetti con il punteggio di 3 set a 0, nei quarti di finale ha battuto il forte tennista greco, Stefanos Tsitsipas, sempre con il punteggio di 3.0

Il campione serbo Novak Djokovic, ha invece superato negli ottavi di finale il tennista peruviano Juan Pablo Varillas per 3 set a 0, mentre nei quarti di finale ha battuto il tennista russo Karen Khachanov con il punteggio di 3 set a 1.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita equilibrata, ma con favorito. Infatti la vittoria di Carlos Alcaraz, è offerta a quota 1.60 su Sisal e a quota 1.60 su Starcasinò, mentre la vittoria di Novak Djokovic è bancata a quota 2.55.

Pronostici Roland Garros: Carlos Alcaraz-Novak Djokovic

Per i bookmaker il giocatore da battere è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma per i nostri tipster invece il favorito per la vittoria del match è il campione serbo Novak Djokovic.

Il tennista spagnolo, ci ha dimostrato di adattarsi e di saper giocare contro qualsiasi avversario e su tutte le superfici di gioco. Ma attenzione che il tennista serbo, ci ha già abituati ad saper alzare il ritmo proprio in queste partite e a vincere incontri che sembravano persi.

Il nostro pronostico va quindi le previsioni dei bookmaker, e vi consigliamo la vittoria di Novak Djokovic a quota 2.55.

