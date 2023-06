Domani 9 giugno 2023, si gioca il match di tennis tra il tennista norvegese Casper Ruud, che sfida il giocatore tedesco Alexander Zverev, partita valida per l’accesso alla finale del Roland Garros 2023. Pronostici Roland Garros: Casper Ruud-Alexander Zverev, scopri le quote offerte dai bookmaker, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker sul giocatore vincente e il pronostico elaborato dai nostri esperti tipster.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Casper Ruud si è qualificato per questo incontro di semifinale del Roland Garros 2023, dopo aver superato negli ottavi di finale il tennista cileno, Nicolas Jarry per 3 set a 0, mentre nei quarti di finale ha superato il tennista danese, Holger Rune, chiudendo la partita al quarto set per 3 a 1.

Alexander Zverev, ha eliminato negli ottavi di finale il tennista bulgaro, Grigor Dimitrov, con il punteggio di 6-1/6-4/6-3, mentre nei quarti di finale ha superato il giovane talento argentino, Tomas Martin Etcheverry, per 3 set a 1.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita equilibrata. Infatti la vittoria di Alexander Zverv è offerta a quota 1.80 su Sisal e a quota 1.83 su Starcasinò, mentre la vittoria di Casper Ruud è bancata a quota 2.00.

Pronostici Roland Garros: Casper Ruud-Alexander Zverev

Partita non facile da pronosticare quella tra Casper Rudd e Alexander Zverev. Tutti e due i giocatori giocano molto bene da fondo campo, e sono in grandissima forma. Noi decidiamo di puntare sul successo di Casper Ruud a quota 2.

