Per i pronostici di tennis di oggi 21 giugno 2023, andrà in scena negli ottavi di finale all’ATP di Halle, il match che vede opposti il tennista tedesco Alexander Zverev che sfida il giocatore canadese Denis Shapovalov, partita valida per l’accesso ai quarti di finale. Alexander Zverev-Denis Shapovalov, pronostico, e quote scommesse ATP Halle.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Alexander Zverev finalmente è tornato.Dopo un gradissimo torneo giocato al Roland Garros, si è presentato qui nel torneo di casa a Halle, dove ha già ottenuto una grandissima vittoria in 2 set contro Domenic Thiem.

Dall’altra parte della rete troviamo un Denis Shapovalov molto incostante, che da circa un anno sta davvero faticando molto a tornare ai suoi livelli. Attenzione però, che il tennista canadese ha sempre dimostrato che sull’erba può essere un avversario molto ostico.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, ATP Halle 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Alexander Zverev, è offerta a quota 1.45 su Sisal e a quota 1.45 su Starcasinò, mentre la vittoria di Denis Shapovalov è bancata a quota 3.00.

Pronostico Alexander Zverev-Denis Shapovalov

Dopo aver analizzato il match, pensiamo che la partita sarà dominata dai servizi, seppur entrambi i tennisti hanno problemi con i doppi falli.

Nello scambio è difficile pensare a un favorito, poiché entrambi sono in grado di giocare un tennis di altissimo livello su questa superficie.

Alexander Zverev giocherà in casa e questo sicuramente lo aiuterà, non dimentichiamoci però che Denis Shapovalov è un giocatore molto amato dal pubblico.

Pronostico Tennis di Oggi: decidiamo di puntare sulla vittoria di almeno un set di Denis Shapovalov che troviamo a quota 1.80 circa.

