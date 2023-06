Per i pronostici di tennis di oggi, andiamo ad analizzare una partita in programma domani 23 giugno 2023, valida per i quarti di finale del torneo ATP Halle, tra Daniil Medvedev, opposto a Roberto Bautista. Pronostici Tennis di Oggi: Daniil Medvedev-Roberto Bautista, ATP Halle 2023, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker sul giocatore vincente e il pronostico elaborato dai nostri esperti tipster.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Il tennista russo Daniil Medvedev, come sappiamo tutti non è un amante di questa superficie e questo lo dimostrano le partite che ha giocato finora. Settimana scorsa è uscito contro Mannarino, mentre ieri ha fatico non poco contro Djiere.

Dall’altra parte del campo troviamo invece uno “specialista” dell’erba, il tennista stagnolo Roberto Bautista che ha sempre dimostrato di giocare bene su erba e ieri ha vinto una grande partita in 2 set contro Nakashima. I due giocatori si sono affrontati 6 volte e conduce Bautista 4 a 2.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, ATP Halle 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Daniil Medvedev, è offerta a quota 1.30 su Sisal e a quota 1.30 su Starcasinò, mentre la vittoria di Roberto Bautista è bancata a quota 3.50.

Pronostici Tennis di Oggi: Daniil Medvedev-Roberto Bautista

Daniil Medvedev come detto in precedenza fatica molto su questa superficie in erba. Il giocatore russo, non riesce ad esprimere il suo gioco e fa tantissima fatica a prendere il tempo sulla palla.

Roberto Bautista se servirà con una buona percentuale di prime e riuscirà a mantenere una buona solidità da fondo, siamo convinti che possa addirittura vincere il match.

Pronostico Tennis: vediamo una partita combattuta, dove però alla lunga vediamo favorito il tennista spagnolo. Decidiamo di puntate sulla vittoria secca di Roberto Bautista a quota 3.50