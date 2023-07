Oggi mercoledì 5 luglio 2023, andranno in scena i match di tennis di Wimbledon. Il nostro pronostico si concentra sulla partita tra il tennista italiano Lorenzo Musetti, opposto al giocatore spagnolo Jaume Munar. Pronostici Wimbledon: Lorenzo Musetti-Jaume Munar. E’ partito il nostro speciale video giornaliero, che analizza i match in programma e che vi offre consigli per le vostre scommesse.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Lorenzo Musetti arriva a questa partita di Wimbledon, dopo aver superato nel turno precedente il giocatore peruviano Varrillas, superato per 3 set a 0, con il seguente punteggio 6-3/6-1/7-5.

Il tennista spagnolo Jaume Munar, ha eliminato il giocatore americano John Isner, battuto per 3 set a 1 con il punteggio di 6-4/3-6/4-6/4-6.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, a Wimbledon, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Lorenzo Musetti, è offerta a quota 1.15 su Sisal e a quota 1.15 su Starcasinò, mentre la vittoria di Jaume Munar è bancata a quota 5.50.

Pronostici Wimbledon: Lorenzo Musetti-Jaume Munar

Dopo aver analizzato la partita, pensiamo che il nostro Lorenzo Musetti, non dovrebbe avere molte difficoltà a battere Jaume Munar. Il nostro pronostico vittoria di Lorenzo Musetti in tre set.

Segui il grande tennis con noi!

