La semifinale tanto attesa di Wimbledon 2023, quella tra il nostro Jannik Sinner, opposto al talento serbo Novak Djokovic è in programma nella giornata di venerdì 14 luglio 2023. Pronostico Jannik Sinner-Novak Djokovic, guarda la nostra Video-Analisi della semifinale di Wimbledon e le quote offerte dai bookmaker per il vincente del match.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Il tennista italiano Jannik Sinner, arriva a questa partita di semifinale del torneo di tennis di Wimbledon, dopo aver superato nei quarti di finale il tennista russo Roman Safiullin, superato con il punteggio di 6-4/ 3-6/ 6-2/ 6-2.

Novak Djokovic invece ha superato anche lui un tennista russo, Andrey Rublev, perdendo il primo set con il punteggio di 6-4 ma poi imponendosi negli altre tre set vinti per 1-6/4-6/3-6.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Wimbledon 2023, vedono favorita la vittoria di Novak Djokovic, offerta a quota 1.18 su Starcasinò e a quota 1.2o su Sisal, mentre il successo di Jannik Sinner è pagato 5 volte la posta giocata.

Pronostico Jannik Sinner-Novak Djokovic

Il grande favorito per la vittoria del match e quindi per approdare in finale è senza dubbio il campione serbo Novak Djokovic, che ha vinto tante volte il torneo qui a Londra.

Ma il nostro Jannik Sinner, non parte come la vittima predestinata e sicuramente cercherà di allungare l’incontro il più possibile, mettendo pressione da fondo campo.

Pronostico: la vittoria di Novak Djokovic rimane ampiamente favorita, ma noi vi consigliamo di puntare sulla vittoria di almeno un set da parte del nostro Sinner, quota che potete trovare a 1.70 sia su Netbet che su Bullibet

Video-Analisi del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic