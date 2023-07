Domani 21 luglio 2023, andranno in scena i quarti di finale all’ATP di Bastad, dove si affronteranno il tennista austriaco Filip Misolic, opposto al nostro Lorenzo Musetti. Pronostici Tennis ATP Bastad: Filip Misolic-Lorenzo Musetti di venerdì 21 luglio 2023, segui i nostri consigli per le tue scommesse e scopri le quote offerte dai bookmaker per il vincente del match.

Come si presentano i due tennisti a questo match?

Lorenzo Musetti, dopo un inizio di stagione molto altalenante è riuscito a ritrovare il suo miglior tennis negli ultimi mesi. Domani affronterà l’austriaco Filip Misolic, reduce da grandi prestazioni, soprattutto quella contro Kovalik vinta in rimonta 6-4 al terzo. I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno per la prima volta domani.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis dell’ATP Bastad, vedono favorita la vittoria di Lorenzo Musetti, offerta a quota 1.15 su Starcasinò e a quota 1.15 su Sisal, mentre il successo di Filip Misolic è pagato 6 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis ATP Bastad: Filip Misolic-Lorenzo Musetti

Entrambi i giocatori preferisco la terra battuta rispetto alle altre superfici. In classifica e il divario tra i due tennisti è netto. Lorenzo Musetti sta dimostrando ogni giorno di poter alzare il ritmo quando serve. Per Filip Misolic oggi sarà una partita molto complicata e soprattutto di sacrificio.

Pronostici Tennis: decidiamo di andare a prenderci la vittoria secca per 2-0 a favore di musetti a quota circa 1.50.

