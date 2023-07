Per i pronostici tennis, domani 25 luglio 2023, andrà in scena il primo turno all’ATP di Amburgo, dove si affronteranno il tennista svedese Elias Ymer, opposto al nostro Lorenzo Musetti. Pronostici Tennis ATP Amburgo: Elias Ymer-Lorenzo Musetti, consigli scommesse e previsioni vincente.

Come si presentano i due tennisti a questo match?

Lorenzo Musetti, dopo un inizio di stagione molto altalenante, è riuscito a ritrovare il suo miglior tennis e a giocare e a vincere match contro ottimi tennisti.

Domani al primo turno del ATP Amburgo 2023, affronterà in una sfida molto complicata lo svedese Elias Ymer, che su questi campi è un giocatore molto ostico da affrontare. I due tennisti non si sono mai affrontati e lo faranno ad Amburgo per la prima volta.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis dell’ATP Amburgo, vedono favorita la vittoria di Lorenzo Musetti, offerta a quota 1.25 su Starcasinò e a quota 1.25 su Sisal, mentre il successo di Elias Ymer è pagato 4 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis ATP Amburgo: Elias Ymer-Lorenzo Musetti

Entrambi i giocatori preferisco la terra battuta rispetto alle altre superfici. In classifica il divario tra i due giocatori è netto.

Lorenzo Musetti ha giocato un grandissimo torneo a Bastad, dove si è dovuto arrendere solo a Casper Ruud in semifinale. Dall’altra parte della rete, Elias Ymer qui ad Amburgo ha passato le qualificazioni senza concedere nemmeno un set.

Pronostico Tennis: decidiamo di andare a prenderci la vittoria secca per 2-0 a favore di musetti a quota circa 1.80.

