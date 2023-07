Gli US Open di tennis 2023, si svolgeranno presso l’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows a New York, dal 28 agosto al 10 settembre 2023. Pronostici US Open 2023: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic i grandi favoriti per il successo finale.

Pronostici Antepost US Open 2023

Dopo la clamorosa vittoria di Carlos Alcaraz a Wimbledon 2023, manca poco all’ultimo slam della stagione, Us Open in programma a New York, dal 28 agosto al 10 settembre 2023.

Il vincitore dell’anno scorso fu proprio Carlos Alcaraz, che vinse contro il tennista norvegese Casper Ruud in 4 set. Novak Djokovic torna finalmente a giocare gli Us Open, dopo due anni di assenza per la questione del vaccino.

Quote Antepost Tennis US Open

Vediamo ora le quote offerte dai bookmaker per il giocatore che vincerà l’edizione 2023 degli US Open di tennis

Alcaraz 2.20

Djokovic 2.50

Medvedev 5.50

Sinner 12.00

Tsitsipas 17.00

Ruud 19.00

Zverev 23.00

Kyrgios 26.00

La vittoria di Jannik Sinner offerta a quota 12

I super favoriti rimangono sicuramente Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che stanno veramente dimostrando di avere un passo in più rispetto a tutti.

Attenzione però ad alcuni nomi, in primis Daniil Medvedev, che ha già vinto qui e si trova molto bene con questa superficie.

Attenzione anche a Jannik Sinner, che qui l’anno scorso è uscito sconfitto solo ai quarti di finale in una sfida epica al quinto set contro Alcaraz.

Altri nomi interessanti sono sicuramente quelli di Zverev, Tsitsipas e Kyrgios che sono giocatori molto ostici da affrontare in uno Slam.

Dare un pronostico molto tempo prima dell’inizio del torneo è molto complicato, ma ci sentiamo fiduciosi a dare ancora una volta fiducia a Novak Djokovic a quota 2.50 offerta sia su Sisal che su Netbet