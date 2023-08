Pronostico Barrere-Berrettini 7 agosto 2023. Oggi andra in scena il primo turno all’ATP di Toronto dove si affronteranno Gregoire Barrere contro Matteo Berrettini.

Pronostico Barrere-Berrettini 7 agosto 2023: lo stato di forma dei due tennisti

Gregoire Barrere dopo un grande inizio di stagione, ora sta un po’ faticando a conferma i risultati tenuti in precedenza. Il francese è reduce da 3 vittoria nelle ultime 5 partite.

Matteo Berrettini invece dopo che è rientrato dall’infortunio ha giocato un grandissimo Wimbledon dove si è dovuto arrendere solo ad un grandissimo Alcaraz. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Barrere-Berrettini 7 agosto 2023: le migliori quote

Le quote vedono favorito Berrettini a quota @1.25 mentre troviamo Barrere poco sotto a quota @4.00. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match.

Free Pick Gregoire Barrere-Matteo Berrettini

Ecco la Free Pick con cui apriamo questa nuova settimana, dopo aver chiuso la scorsa con un quasi perfetto 4-1. Berrettini sembra aver ritrovato la sua miglior condizione dopo un grande Wimbledon, oggi affronterà un giocatore molto ostico su questa superficie.

Il francese è dotato di un gran servizio e un buon dritto. Matteo dovrà essere bravo a mantenere una percentuale di servizio sopra all’80% per evitare di portare la partita per le lunghe. Decidiamo dunque di andare a prenderci OVER 21,5 GAMES @1.80, poiché ci aspettiamo una partita molto combattuta.