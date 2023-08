Pronostico Jannik Sinner-Matteo Berrettini. Mercoledì 9 agosto andra in scena il primo turno all’ATP di Toronto dove si affronteranno Jannik Sinner contro Matteo Berrettini.

Pronostico Jannik Sinner-Matteo Berrettini: lo stato di forma dei tennis

Jannik Sinner dopo un grande Wimbledon dove si è arreso solo a Novak Djokovic, torna nel tour e riparte proprio dalla tournée americana su cemento. Jannik è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite disputate.

Matteo Berrettini invece dopo che è rientrato dall’infortunio ha giocato anche lui un grandissimo Wimbledon dove si è dovuto arrendere solo ad un grandissimo Alcaraz. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Jannik Sinner-Matteo Berrettini: le migliori quote

Le quote vedono favorito Sinner a quota @1.55 mentre troviamo Berrettini a quota @2.50. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa di questo match di tennis.

I nostri pronostici su Berrettini-Sinner

Berrettini sembra aver ritrovato la sua miglior condizione dopo un grande Wimbledon, oggi affronterà un giocatore molto ostico su questa superficie che ha sicuramente più esperienza.

Berrettini se vorrà avere delle chance dovrà sicuramente servire bene ed essere molto aggressivo. Decidiamo dunque di andare a prenderci l’over 22.5 a quota @1.80, poiché ci aspettiamo una partita molto combattuta.