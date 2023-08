Per i pronostici tennis, oggi 28 agosto 2023, andrà in scena il primo turno agli US open 2023 di tennis, dove si affronteranno il campione serbo Novak Djokovic, opposto al tennista francese Alexandre Muller. Pronostici Tennis US Open: Novak Djokovic-Alexandre Muller, consigli scommesse e previsioni vincente.

Come si presentano i due tennisti a questo match?

Novak Djokovic dopo 2 anni si ripresenta qui a New York per giocare gli US open di tennis con un unico obiettivo, vincere. Il tennista serbo, dopo la grande vittoria a Cincinnati in rimonta contro Carlos Alcaraz, ha ritrovato la serenità che era mancato dopo Wimbledon.

Dall’altra parte della rete troviamo Alexandre Muller, il tennista francese è in un periodo molto complicato, visto che attiva a questo match reduce da 6 sconfitte consecutive. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis agli US Open 2023, vedono favorita la vittoria di Novak Djokovic, offerta a quota 1.05 su Starcasinò e a quota 1.05 su Sisal, mentre il successo di Alexandre Muller è pagato 21 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis US Open: Novak Djokovic-Alexandre Muller

La differenza di talento tra questi giocatori è sicuramente molta. Novak Djokovic non avrà la minima intenzione di stare in campo più del previsto. Il francese dall’altra parte, prenderà sicuramente questa partita per aumentare la sua esperienza nei grandi slam.

Prevediamo una partita a senso unico a favore di Novak Djokovic. Decidiamo dunque di prenderci l’under game 24.5 a quota 1.70 su Netbet e a quota 1.72 su Bullibet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione