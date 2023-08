Per i pronostici tennis, oggi 31 agosto 2023, andrà in scena il secondo turno agli US open 2023 di tennis, dove si affronteranno il campione italiano Andrea Berrettini, opposto al tennista francese Arthur Rinderknech. Pronostici US Open 2023: Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech di giovedì 31 agosto 2023.

Come si presentano i due tennisti a questo match?

Il nostro portacolori Matteo Berrettini, arriva a questo match del secondo turno degli US open 2023, dopo con una grandissima prestazione ai danni di Humbert, vinta in meno di 2 ore con un netto 3-0.

Il suo avversario, il tennista francese Arthur Rinderknech, invece dopo un inizio di stagione molto deludente sembra aver ritrovato il suo miglior tennis. I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno oggi per la prima volta.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis agli US Open 2023, vedono favorita la vittoria di Matteo Berrettini, offerta a quota 1.22 su Starcasinò e a quota 1.23 su Sisal, mentre il successo di Arthur Rinderknech è pagato a quota 4.50.

La differenza tra questi giocatori è molta, Matteo Berrettini è sicuramente il giocatore con maggior talento ma attenzione al francese che in questa settimana sta dimostrando di riuscire a tenere un livello molto alto.

Berrettini per non incappare in situazioni complicate, dovrà essere bravo a far giocare il francese lontano dalla linea di fondo. Decidiamo dunque di prenderci la vittoria di Berrettini per 3-0 a quota 2.50 su Netbet e Bullibet.

