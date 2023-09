Per i pronostici tennis, oggi mercoledì 6 settembre 2023, andranno in scena i quarti di finale agli US open 2023 di tennis, dove si giocherà il derby russo tra Andrey Rublev opposto a Daniil Medvedev. Pronostici US Open 2023: Andrey Rublev-Daniil Medvedev di oggi 6 settembre 2023, scopri il nostro pronostico gratuito e le quote offerte dai bookmaker.

Come si presentano i due tennisti a questo match?

Daniil Medvedev, dopo un anno giocato non al suo livello, ha dichiarato di volersi riscattare proprio qui a New York e sembra esserci riuscito centrando i quarti di finale del US Open 2023.

Entrambi i giocatori arrivano da 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Andrey Rublev, dall’altra parte della rete sta giocando un tennis sempre più completo e con meno sbavature possibili. I due giocatori si sono affrontati 8 volte e conduce Medvedev 6-2.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis agli US Open 2023, vedono favorita la vittoria di Daniil Medvedev, offerta a quota 1.36 su Netbet e a quota 1.38 su Sisal, mentre il successo di Andrey Rublev è pagato a quota 3.20.

Pronostici US Open 2023: Andrey Rublev-Daniil Medvedev di oggi 6 settembre 2023

Medvedev ha sicuramente più esperienza, poiché questo torneo l’ha anche vinto nel 2021. Attenzione però, perché Andrey sta veramente esprimendo il suo gioco migliore e alla lunga sappiamo come Medvedev possa soffrirlo.

Non ci aspettiamo come da comparazione quote un dominio di Medvedev.

Pronostico US Open 2023: decidiamo di prenderci l’over game che troviamo a 37.5 a quota 1.72 su Marathonbet e su Bullibet

