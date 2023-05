Poker Live: Tana Delle Tigri Bratislava 250K GTD, partito il day1/A

Ci troviamo a Bratislava, capitale della Slovacchia, presso il Banco Casino per questa nuova edizione del Tana delle Tigri, l’evento di poker indossa una nuova veste, insolita per il TANA, multi day1 con reentry ed un grande garantito di 250.000€, 1000 volte il buyin!

Si parte con numeri soft ma…

Alla fine delle registrazioni si contano 48 entries, sotto le previsioni dell’organizzazione…ma l’atmosfera è molto serena e rilassata perché è noto che gran parte dei giocatori sono attesi da giovedì per il day1c e così via fino all’ultimo day1 di sabato mattina.

Tana delle Tigri Bratislava: Bene Diego Testa

Sono in 5 giocatori a passare al day2 in programma sabato 6 maggio alle 16 dove si riprenderà dal blind 2500/5000 BBA 5000, chip leader il giocatore di casa Patrik Ciklamini con uno stack di 452.000 chips, segue l’ungherese Daniel Koloszar con 445.000, mentre il nostro Diego Testa con 307.500 chips è terzo in classifica e l’unico italiano a tenere in alto la bandiera!

Il programma di oggi 03/05/2023

Molto ricco il programma di oggi al Banco Casino di Bratislava per questo Tana delle Tigri. Tra tutti gli eventi in programma, spiacca alle ore 18 il day 1/B, con un buy-in fissato a 250 euro, stack 30.000 e blinds di 30 minuti.