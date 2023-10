Tana delle Tigri Main Event al via. Al Perla Casino di Nova Gorica sono già iniziati i tornei side event come il Welcome to Tana e il PRL Live, ma l’attesa è tutta per il Main Event al via dalle ore 19:00 di venerdì. Segui gli aggiornamenti su PIW.

Tana delle Tigri Main Event al via: inizia il Main Event

Dopo la tappa di Bratislava il Tana delle Tigri torna al Perla di Nova Gorica. Dalle ore 19:00 di venerdì 20 ottobre si gioca il Main Event del Tana delle Tigri. Ci sono €125.000 garantiti per questo torneo (€200.000 complessivi sui vari tornei), un main che è stato in forse anche per via dello sciopero del Casino, poi revocato, quindi si gioca!

Noi come sempre seguiremo il torneo con articoli di aggiornamento sul sito PIW e sui nostri social, video su YouTube e tante foto dei protagonisti al tavolo.

Primi risultati dei side event

Intanto sono iniziati i primi tornei e come sempre ad aprire la kermesse della CDS Events è il Welcome to Tana con €5.000 garantiti che è stato vinto da Gianni De Minicis.

Si è giocata anche la prima edizione del PRL Live, una novità che ha garantito €20.000 di montepremi, a fronte di €150 di buy-in. Tra iscritti e re-entry (massimo 1 per giocatore) si sono raggiunti i €24.700 di premio. La vittoria è andata ad Andrea Lazzaro che sembra averci preso gusto visto che nell’ultima edizione qui al Perla aveva chiuso come runner up al Main Event.