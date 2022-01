IPO Master Mendrisio: vince il turco Duzgun. Runner up Bianca Baluta, sesto Antonio Bernaudo

IPO Master di Mendrisio. Vanno al turco Sarniyel Duzgun i 70.000 euro del bottino. Battuta in heads up l’ottima Bianca Baluta, podio anche per il serbo Ozren Cvijanovic. Sesto posto invece per Antonio Bernaudo.

Poker live: è Sarniyel Duzgun il vincitore dell’IPO Master di Mendrisio

Niente da fare per gli italiani che hanno dovuto lasciare il passo ad un inarrestabile Sarniyel Duzgun. Il player turco, che vive a Berna, ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato così i 70.000 euro messi in palio nell’IPO Master, del King’s Casinò di Rozvadov, che ricordiamo aveva registrato ben 250 ingressi per un montepremi totale che ha toccato i 250.000 euro.

Ha provato, fino alla fine, a tingere di rosa l’evento la bravissima Bianca Baluta. Purtroppo la nostra giocatrice non è riuscita nell’impressa ed ha ceduto a Duzgun, nell’heads up decisivo, intascando comunque un premio da più di 43.000 euro. Sul podio è salito pure il serbo Ozren Cvijanovic che si è preso i quasi 30.000 euro del terzo posto.

IPO Master di Mendrisio: medaglia di legno per Imperiale, sesto Bernaudo

Podio soltanto sfiorato invece per un Andrea Imperiale, andato in the money per 20.000 euro, che ha preceduto nel pay out lo svizzero Reto Locher e il grinder del poker online made in Italy Antonio Bernaudo, sesto classificato per 11.000 euro.

Completano la Top Ten il buon Reda Dfalli e gli altri azzurri Mario Llapi, Giovanni Cacciatore e Roby Begni, che è uscito in piena bolla da Final Table con una bandierina da 3.500 euro.

IPO Master di Mendrisio: il pay out del Final Table

1. Sarniyel Duzgun – 70.000€

2. Bianca Baluta – 43.750€

3. Ozren Cvijanovic – 29.000€

4. Andrea Imperiale – 20.000€

5. Reto Locher – 14.000€

6. Antonio Bernaudo – 11.000€

7. Reda Dfalli – 8.500€

8. Mario Llapi – 6.500€

9. Giovanni Cacciatore – 4.500€

