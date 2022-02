Poker live: Ricci sempre il migliore nel Million, oggi il Day1C

Poker live 1 Febbraio. Nessun italiano ha conquistato il passaggio al Day2 nel secondo flight dell’Euro Poker Million. Il migliore resta cosi Andrea Ricci che si era ben comportato anche nel Main EPSC vinto dallo slovacco Vladimir Olesnan.

Poker live 1 Febbraio: Olesnan esulta nel Main dell’EPSC

Vi dovevamo ancora il risultato del torneo più importante dell’European Poker Sport Championship di Rozvadov. Alla fine il Main Event, un No Limit Hold’em da 230 euro di buy in (1.437 entries con 300.000 euro di montepremi garantito), l’ha vinto Vladimir Olesnan. Lo slovacco si è liberato nella fase finale dei 2 tedeschi ‘NoProblem’, runner up per 26.831 euro, e Daniel Menger, terzo classificato per quasi 30.000 euro, e si è così assicurato la prima mometa da 54.850 euro.

Benino gli azzurri, che sono andati in the money in 6, con il miglior piazzamento centrato da Andrea Ricci, 43esimo nel pay out per 779 euro di premio

Euro Poker Million: 6 i promossi nel Day1B, vola Chen

E sempre lo stesso Ricci resta il più bravo tra gli italiani, almeno per il momento, anche nell’Euro Poker Million da 1 milione di euro garantito appena partito al King’s Casino. Il secondo flight non ha infatti registrato italiani tra i 7 player che si sono guadagnati il pass per il Day2. Il migliore è stato l’olandese di origini orientali Zhong Chen che ha chiuso in vetta al count con 1.121.000 chips.

Podio di giornata anche per il tedesco Michael Kosmis, secondo con 656.000, e per il norvegese Thomas Samuelsen Harnes, terzo con 419.000 chips.

Poker live 1 Febbraio: 14 i player già qualificati al Day2 dell’EPM

In maiuscolo i 6 promossi del Day1B mentre in grassetto trovate i 2 azzurri che si sono ben comportati nel Day1A:

1. ZHONG CHEN – 1.121.000

2. Stefan Halcin – 808.000

3. zed – 804.000

4. King5 – 702.000

5. Andrea Ricci – 674.000

6. MICHAEL KOSMIS – 656.000

7. Hugo Daniel Del Cerro – 500.000

8. THOMAS SAMUELSEN HARNES – 419.000

9. GROSSE NAME – 385.000

10. Mario ‘Marione’ Colavita – 379.000

11. Robert Nechifor Dascalescu – 366.000

12. VACLAV JELINEK – 299.000

13. HICHEM AYACHI – 240.000

14. Jan Hajek – 237.000

