Poker live: Agostino Scozzari vola in testa al Million, brilla pure Dario Quattrucci

Poker live 3 Febbraio. Archiviati altri 2 flight dell’Euro Poker Million di Rozvadov. Bene, anzi benissimo, gli azzurri con un super Agostino Scozzari che si è preso la vetta del torneo. Ottimo anche Dario Quattrucci, tra i migliori del chipcount.

Poker live 3 Febbraio: Scozzari “hot” nel Day1D dell’Euro Poker Million

Uno straordinario Agostino Scozzari ha chiuso in testa al quarto flight dell’Euro Poker Million, da 500 euro di buy in e da ben 1 milione di euro in montepremi garantito, che si sta giocando nella poker room del King’s Casino e Resort di Rozvadov.

L’italiano ha accumulato uno stack da oltre 1,8 milioni di chips e si è così preso anche la vetta del torneo precedendo il tedesco Michael Reinhard Fr Diermeier, leader dell’altro Day1, quello Speed, in programma nella giornata di ieri.

Euro Poker Million, bene Quattrucci! Passano anche Sasso, Palma, Cammisuli e Melotto

Ma le buone notizie continuano… è andato alla grande infatti pure Dario Quattrucci, protagonista nel Day1E Speed dove si è piazzato a ridosso del podio con 913.000 chips.

In tutto sono stati 5 gli azzurri che si sono guadagnati l’agognato pass per il Day2. Oltre a Scozzari ed il buon Quattrucci, sono passati anche Nicola Sasso e Giovanni Emanuele Palma, nel Day1D, rispettivamente con 800.000 e 640.000 chips, e Flaviano Cammisuli e Mauro Melotto, che si erano iscritti nel flight più veloce, con 386.000 e 158.000 chips.

Niente da fare invece per l’eliminato Massimiliano Lucchetti che si è comunque consolato andando in the money per 700 euro.

Poker live 3 Febbraio: altri 5 azzurri promossi al Day2 del Million

Ecco, nel dettaglio, i nomi dei 5 italiani approdati, attraverso il Day1D ed il Day1E Speed, al Day2 dell’Euro Poker Million:

AGOSTINO SCOZZARI – 1.833.000

DARIO QUATTRUCCI – 913.000

NICOLA SASSO – 800.000

GIOVANNI EMANUELE PALMA – 640.000

FLAVIANO CAMMISULI – 386.000

MAURO MELOTTO – 158.000

