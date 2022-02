Poker live: Cammarata terzo nel Day1C Speed del Million, passa anche Siciliano

Poker live 2 Febbraio. Un ottimo Gianluca Cammarata ha chiuso terzo nel Day1C Speed dell’Euro Poker Million di Rozvadov. Promosso anche Alfredo Siciliano, ottavo nel chipcount di giornata.

Poker live 2 Febbraio: super Cammarata nel terzo flight del Million

Buone nuove dall’Euro Poker Million, da 500 euro di buy in e da ben 1 milione di euro in montepremi garantito, che si sta giocando nella poker room del King’s Casino e Resort di Rozvadov. Dopo Andrea Ricci e Mario ‘Marione’ Colavita si sono infatti qualificati, per il Day2, altri 2 azzurri: Gianluca Cammarata ed Alfredo Siciliano.

Cammarata, che ha giocato un terzo flight da urlo, ha accumulato 919.000 chips. Hanno fatto meglio soltanto il serbo Dean Kolundzic, chipleader con oltre 1 milione, e il player della Repubblica Ceca Michal Husek, secondo con 980.000.

Siciliano ha invece chiuso ottavo nel count di giornata, in virtù di uno stack da 428.000 chips.

Euro Poker Million: oggi altri 2 flight

E sono già 27 i giocatori che ritroveremo al Day2. Ma i fight d’apertura saranno davvero tanti, in tutto ne mancano ancora 6 e 2 sono già in programma oggi, il Day1D ed il Day1E Speed, alle ore 12 e 18.

Tutti i qualificati al Day2, che inizierà domenica 6 Febbraio alle 14:00, hanno già guadagnato il piazzamento in the money.

Poker live 2 Febbraio: i 13 qualificati al Day2 dell’Euro Poker Million

Ecco, nel dettaglio, tutti i player promossi al Day2 attraverso il Day1C Speed:

1. DEAN KOLUNDZIC – 1.043.000

2. MICHAL HUSEK – 980.000

3. GIANLUCA CAMMARATA – 919.000

4. NADIR ARSLAN – 812.000

5. MOWGLI – 791.000

6. MICHAL KRAPINEC – 600.000

7. SASA DRCA – 538.000

8. ALFREDO SICILIANO – 428.000

9. MIKAUCH – 404.000

10. RADEK HOLUBIK – 350.000

11. THUNDERBIRD – 337.000

12. PAOLO ALEXANDRE CICERO – 174.000

13. DENNIS KRUSCH – 96.000

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.