PokerGO Cup: Sean Perry batte Cary Katz e shippa l’Evento #2, terzo Bryn Kenney

Archiviato anche il secondo evento della PokerGO Cup di Las Vegas. Stavolta è stata gloria per Sean Perry che ha sconfitto in heads up Cary Katz. Sul podio è salito pure Bryn Kenney mentre si è piazzato quinto Darren Elias.

PokerGO Cup: il secondo $10.000 High Roller lo vince Sean Perry

E’ andato allo statunitense Sean Perry l’Evento #02, il secondo No Limit Hold’em High Roller da 10.000 dollari di buy in (80 ingressi per 800.000 dollari di montepremi totale), della PokerGO Cup che si sta giocando nella splendida poker room dell’Aria Resort & Casino di Las Vegas.

Perry, che risiede proprio nella città delle luci e dei giochi come tanti suoi colleghi, si è liberato in heads up di Cary Katz, secondo classificato per 144.000 dollari, e si è portato a casa oltre al titolo di campione i 200.000 dollari del bottino.

PokerGO Cup: sul podio anche Kenney, Elias chiude quinto

Sul podio, per 96.000 dollari di premio, è salito pure il talento di New York Bryn Kenney che ha così portato il suo bilancio in carriera ad oltre 57,2 milioni di dollari. Cifra che lo lancia in vetta alla “All Time Money List” dove ha appena superato Justin Bonomo, che adesso segue con un gap di appena una decina di migliaia di dollari.

Medaglia di legno invece per uno Scott Ball che si è fermato proprio sul più bello intascando comunque 80.000 dollari. Piazzamento in the money anche per Darren Elias, quinto per 64.000 dollari, Dan Shak ($48.000), Brock Wilson ($40.000), Almedin Imsirovic ($32.000), Stephen Chidwick ($32.000), Sam Soverel ($24.000), Nick Schulman ($24.000) e per Mike Lang, 12esimo e ultimo dei premiati con 16.000 dollari.

Poker live: gli altri eventi della PokerGO Cup

Intanto è già in corso, ed è giunto al Final Table, l’Evento #03… l’ultimo No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in.

Ecco, nel dettaglio, gli altri 4 tornei da giocare nella PokerGO Cup di Las Vegas:

4. $15.000 NL Hold’em – Feb 05

5. $25.000 NL Hold’em – Feb 06

6. $25.000 NL Hold’em – Feb 07

7. $50.000 NL Hold’em – Feb 08

8. $100.000 NL Hold’em – Feb 09

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.