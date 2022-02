Poker live: 5 italiani nei 24 left, oggi il Final Day del Million

Poker live 6 Febbraio. L’Euro Poker Million di Rozvadov, da oltre 1 milione di euro in prize pool, si prepara a vivere il suo ultimo atto con 24 player, e ben 5 azzurri, ancora in corsa per la vittoria.

Poker live 6 Febbraio: oggi il Final Day del Million, 5 gli azzurri ancora in corsa

L’Italia c’è, e alla grande, al Final Day dell’evento Euro Poker Million (EPM), da 500 euro di buy in e da oltre 1 milione di euro di montepremi totale (2.557 entries), del King’s Casino e Resort di Rozvadov. Sono ben 5 infatti gli azzurri che proveranno a portare a casa, oltre al titolo di campione, i 150.000 euro del bottino.

Euro Poker Million: è Danilo Cisternino il migliore dei nostri!

Il più alto nel count è Danilo Cisternino che si siederà al tavolo, oggi a partire dalle ore 14:00, con uno stack da 11,3 milioni chips che gli vale la terza posizione momentanea. Ottimi anche Giovanni Emanuele Palma, quarto con 10,8 milioni, e Gian Maria Orecchia, sesto con 8.625.000. Completano il field a tinte azzurre Gianluca Gallo e Agostino Scozzari, anche loro nei Top Ten rispettivamente con 7.700.000 e 7.025.000 chips.

Poker live 6 Febbraio: in testa c’è il greco Poullos Ioannis

I nostri dovranno stare attenti soprattutto a Poullos Ioannis. Il greco è, almeno per adesso, il chipleader con 11.850.000. Ma non solo, visto che ha praticamente le stesse chips anche l’olandese Jeffrey Margaretha Ger Sauren. Più staccati troviamo il tedesco ‘BJKO7’ con 9.200.000, lo svizzeto ‘THI’ con quasi 7 milioni ed il francese Rachid El Yacoubi con 6,9 milioni di chips.

Questi, nel dettaglio, i 24 player ancora in gioco:

1. POULLOS IOANNIS – 11.850.000

2. JEFFREY MARGARETHA GER SAUREN – 11.800.000

3. DANILO CISTERNINO – 11.300.000

4. GIOVANNI EMANUELE PALMA – 10.800.000

5. ‘BJKO7’ – 9.200.000

6. GIAN MARIA ORECCHIA – 8.625.000

7. GIANLUCA GALLO – 7.700.000

8. AGOSTINO SCOZZARI- 7.025.000

9. ‘THI’ – 6.950.000

10. RACHID EL YAACOUBI – 6.900.000

11. ANDREAS ELLER – 6.325.000

12. VLADIMIR TAMASKOVIC- 6.125.000

13. EUSEBIU NICOLAE JALBA – 6.050.000

14. MICHAL KRAPINEC – 5.500.000

15. ‘NIJO 2008’ – 5.400.000

16. DJAMEL OUARET – 5.000.000

17. GORAN HRISTOVSKI – 4.450.000

18. MEHRDAD NASIRI – 4.125.000

19. MIKAUCH – 4.075.000

20. VITO GIUSEPPE VELLA – 3.975.000

21. MAREK BLASKO – 2.850.000

22. PREMYSL RADA – 2.600.000

23. OZREN CVIJANOVIC – 2.225.000

24. ‘RINDERGULASH’ – 1.650.000

