Poker live: Sean Perry piazza il double, suo anche il $50.000 High Roller. La PokerGO Cup va a Jeremy Ausmus

Poker live 10 Febbraio. Uno straripante Sean Perry si è aggiudicato anche l’evento clou della PokerGO Cup di Las Vegas, l’High Roller da 50.000 dollari di buy in. La Leaderboard l’ha invece vinta Jeremy Ausmus.

Poker live 10 Febbraio: Sean Perry si concede il bis nel $50.000 High Roller

Ma partiamo dall’High Roller da 50.000 dollari di buy in, l’ultimo in palinsesto, della PokerGO Cup che si è giocata nella splendida location dell’Aria Resort & Casino. Avevamo sospeso il nostro racconto quando si era 7 left (in tutto erano state 32 le entries per un montepremi totale da 1,6 milioni di dollari) con in testa al count lo scatenatissimo Sean Perry, già vincitore dell’Evento #2.

Bene, alla fine Perry si è confermato “on fire” ed è andato avanti, come un treno, fino ad aggiudicarsi la contesa anche nell’Evento #8. Stavolta il fortissimo pro che vive proprio nella città delle luci ha sconfitto in heads up il buon Brock Wilson, secondo per 416.000 dollari, e si è portato a casa altri 640.000 dollari.

Poker live 10 Febbraio: Terzo Jeremy Ausmus, ITM per Daniel Negreanu

Sul podio è salito, per la quarta volta in questa PokerGO Cup, anche Jeremy Ausmus, terzo per 256.000 dollari. Medaglia di legno invece per Nick Schulman che si è consolato con 176.000 dollari. Tra gli in the money pure il Kid Poker canadese, Daniel Negreanu, con 112.000 dollari di premio. Niente da fare per Jason Koon ed Alex Foxen, purtroppo eliminati nella fase bolla.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’Evento #8:

1. Sean Perry – $640.000

2. Brock Wilson – $416.000

3. Jeremy Ausmus – $256.000

4. Nick Schulman – $176.000

5. Daniel Negreanu – $112.000

PokerGO Cup: Jeremy Ausmus vince il Series Title

Chiudiamo con l’assegnazione della PokerGO Cup, che è finita nella mani di “mister costanza” Jeremy Ausmus. Grazie ad un successo, un secondo e 2 terzi posti, il campione nato a Lamar ha vinto la Leaderboard con 658 punti. Perry ha chiuso secondo con 616, questa la Top Ten della classifica:

1. Jeremy Ausmus – 658

2. Sean Perry – 616

3. Brock Wilson – 570

4. Cary Katz – 346

5. Ali Imsirovic – 300

6. Nick Schulman – 299

7. Daniel Negreanu -277

8. Sean Winter – 269

9. Bill Klein – 246

10. Darren Elias -234

