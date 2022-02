Poker live: super Ali Imsirovic a Las Vegas, Daniel Negreanu e Sean Perry cercano il bis

Poker live 9 Febbraio. Spettacolo puro a Las Vegas, dove i campionissimi si danno battaglia nell’ultimo torneo della PokerGO Cup. Intanto un super Ali Imsirovic si è preso il $25.000 High Roller.

Poker live 9 Febbraio: inizio 2022 da urlo per Imsirovic, suo l’Evento #7 della PokerGO Cup

Secondo trionfo a Las Vegas, nel 2022, per uno straordinario Almedin ‘Ali’ Imsirovic.

Dopo la vittoria conquistata ad inizio Gennaio nel Venetian High Roller 4, il fuoriclasse bosniaco, ma che risiede a Vancouver, si è ripetuto nell’Evento #7, l’High Roller da 25.000 dollari di buy in e da 1.075.000 dollari di montepremi totale (43 entries), della PokerGO Cup ancora in corso di svolgimento.

Battuto in heads up Sam Soverel, terzo Jeremy Ausmus

Imsirovic ha battuto in heads up il comunque bravo Sam Soverel, secondo per 236.500 dollari, e si è così portato a casa altri 365.500 dollari. Sul podio è salito pure Jeremy Ausmus, terzo per 161.250 dollari, mentre si è fermato poco prima Nick Schulman, quarto classificato per 118.250 dollari.

Sono andati in the money anche Cary Katz ($86.000), Darren Elias ($64.500) e Roger Sippl ($43.000).

Poker live 9 Febbraio: Negreanu e Perry a caccia del bis nell’ultimo evento

Ed intanto è già partito pure l’ultimo evento, l’High Roller da 50.000 dollari di buy in (32 ingressi per 1,6 milioni di dollari in prize pool), della PokerGO Cup.

Al momento in testa al count, quando sono rimasti in 7 a contendersi la vittoria, c’è il già vincitore dell’Evento #2 Sean Perry. Il pro che risiede proprio a Las Vegas ha chiuso il Day1 con oltre 2,3 milioni di chips, davanti a Brock Wilson (950.000) e Jeremy Ausmus (945.000). In corsa c’è pure Danielino Negreanu, con 665.000 chips, che è appena andato a segno nell’Evento #6.

Completano il field dei sopravvissuti Nick Schulman (535.000), Jason Koon (510.000) ed Alex Foxen, settimo e per adesso ultimo con 500.000 chips. Niente Final Day invece per Sean Winter che è stato bustato nell’ultima mano del Day1.

