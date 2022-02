Poker live: Cammarata chiude 21esimo, il Dutch Classics lo vince Pawlonka

Poker live febbraio. Niente da fare per Gianluca Cammarata nel Final Day del Dutch Classics 2022 , l’italiano è infatti finito fuori dai giochi in 21esima posizione. La vittoria è andata al francese Franck Alain Pawlonka.

Poker live febbraio: subito out Cammarata, per l’azzurro un 21esimo posto

Vi dovevamo il risultato del Dutch Classics 2022, da quasi 490.000 euro di montepremi totale, che si è giocato nella poker room del King’s Casino di Rozvadov.

Purtroppo il nostro Gianluca Cammarata non è riuscito nell’impresa di recuperare e si è ritrovato fuori dai giochi praticamente ad inizio Final Day. Per l’azzurro è arrivato comunque un altro piazzamento in the money, questa volta per 2.350 euro.

Poker live febbraio: Dutch Classics alla Francia… a segno Franck Alain Pawlonka

Alla fine il torneo l’ha vinto il francese Franck Alain Pawlonka che si è così assicurato il bottino da ben 76.400 euro.

L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato il player olandese ‘AfghanAK47’, runner up per 42.800 euro. Poco prima era toccato allo slovacco ‘WINNER 1010’ che si è invece consolato con il terzo premio da quasi 30.000 euro.

Dutch Classics 2022: al vincitore il ticket per il WSOPE Main Event

Grazie al successo il francese Pawlonka si è portato a casa anche il ticket per partecipare al prossimo Main Event delle World Series of Poker Europe.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten della classifica finale con l’aggiunta del nostro Gianluca:

1. FRANCK ALAIN PAWLONKA – €76.400 + €10.300 Main Event WSOPE Ticket

2. AfghanAK47 – €42.800

3. WINNER 1010 – €29.950

4. PATRICK RAYMON VAN DER SCHIEF – €21.700

5. BARTOSZ JAN PAJAK – €17.200

6. KAI NIEK BONGERS – €13.450

7. MAREK OUBRECHT – €10.261

8. TEUNIS BAKKER – €7.250

9. JENS FRANZ NEUMANN – €5.495

10. CREATOR – €4.580

21. GIANLUCA CAMMARATA – €2.350

